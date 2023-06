C'è un film su Netflix che sembra davvero Uncharted 2

Netflix è pieno di film, spesso esclusivi, ed Extraction 2 è l'ultimo di questi progetti a grande budget.

Ora, sembra che la sua scena d'azione chiave sia fin troppo simile a quella di Uncharted 2: Il covo dei ladri, noto classico di Naughty Dog (che trovate anche su Amazon).

Advertisement

Del resto, proprio di recente abbiamo avvistato una serie coreana che sembrava scimmiottare fin troppo da vicino un altro videogioco di successo, ossia Death Stranding.

Ora, come riportato anche da GameRant, la sequenza del treno di Extraction 2 sembra ispirata fin troppo palesemente a quella omonima di Uncharted 2.

Il gioco inizia con il protagonista della serie, Nathan Drake, che penzola dall'estremità di un treno deragliato dopo quello che sembra essere stato un brutto incidente.

Non è chiaro cosa l'abbia portato esattamente a questo punto, perché il gioco si avvia verso una narrazione non lineare, con salti nel tempo avanti e indietro fino a quando i giocatori raggiungono il punto in cui il gioco è iniziato.

Poco prima che il treno deragli dai binari troviamo una delle scene più iconiche ed emozionanti di qualsiasi capitolo della serie: la sequenza del treno richiede al giocatore di attraversare ogni singolo vagone per raggiungere la parte anteriore del messo, il tutto combattendo i nemici e facendo attenzione alla fisica della locomotiva.

Si tratta di una sequenza innovativa, ben progettata e dal ritmo incalzante, che ha consolidato la reputazione del franchise di Uncharted per quanto riguarda le scene d'azione.

La sequenza del treno in Extraction 2 con Chris Hemsworth ha probabilmente fatto alzare qualche sopracciglio agli spettatori, con un senso di déjà vu.

La lunga battaglia all'interno e in cima a un treno in movimento sono l'immagine sputata della famigerata scena del treno di Uncharted 2, quasi un copia incolla, con il protagonista Tyler Rake che se deve vedersela contro i soldati mentre risponde al fuoco di un elicottero che insegue il treno.

Se c'è qualche dubbio sulle somiglianze tra i due film e sul fatto che potrebbe essere solo una coincidenza, entrambe le sequenze si concludono anche con l'attacco di un elicottero. Solo un caso? Chissà.

Ricordiamo che Uncharted è in ogni caso davvero sbarcato sul grande schermo in live action: leggi la recensione del film.