C'è una serie Netflix coreana che sembra Death Stranding

Death Stranding è stato il gioco più ambizioso per Hideo Kojima, oltre al fatto che il capolavoro riceverà prossimamente un sequel.

Il primo DS (che trovate su Amazon) era sicuramente un esperimento coraggioso, anche e soprattutto grazie ad alcune scelte adottate per il casting.

Ora, dopo che Kojima ha ammesso di aver scritto la storia del sequel per l'attrice Elle Fanning, è emersa una serie Netflix che sembra ispirarsi senza troppi complimenti proprio a Death Stranding.

Come riportato anche da The Verge, Black Knight è una serie dalla narrazione post-apocalittica ispirata palesemente a Death Stranding, con un tocco anche di Mad Max. Poco sotto, trovate il trailer.

La trama immagina quanto saranno importanti le "consegne" alla fine del mondo. Black Knight presenta una propria visione distinta del futuro condannato dal cambiamento climatico, 40 anni dopo che una cometa si è scontrata con la Terra, avvelenando l'aria e trasformando la penisola coreana in un deserto.

A tenere insieme ciò che resta della società ci pensano i corrieri, i quali portano il cibo e l'ossigeno tanto necessari alle persone. Si tratta di un lavoro non solo necessario ma anche pericoloso, poiché i camion per le consegne sono costantemente attaccati dai predoni nel deserto.

Questo trasforma i corrieri in moderni eroi, che rischiano la vita per il bene della società. Uno di loro, noto semplicemente come 5-8 (Kim Woo-bin), ha raggiunto uno status leggendario dopo aver combattuto da solo contro intere bande di predoni.

Se la storia di Black Knight vi sembra familiare, sappiate che non siete i soli ad esservene accorti.

Del resto, Hideo Kojima e Hammerstone Studios hanno annunciato mesi fa il vero adattamento di Death Stranding a film, che introdurrà nuovi elementi e personaggi.

Ad ogni modo abbassate le aspettative, visto che a quanto pare si tratterà di un prodotto dal budget solo modesto.