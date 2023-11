C'è un film Marvel che è ispirato a Final Fantasy 7: Advent Children

La regista di The Marvels, Nia DaCosta, ha rivelato di essere una grande fan di Final Fantasy 7: Advent Children e di averlo usato come ispirazione per il film.

L'ultimo film del franchise di supereroi del Marvel Cinematic Universe uscirà questa settimana e DaCosta ha ammesso che il film di Square Enix (che trovate su Amazon) è stato usato come riferimento per «un paio di scene».

«È un film fantastico, incredibile, con scene di combattimento davvero fantastiche e una sequenza finale davvero fantastica con il protagonista che viene lanciato in cielo da tutti gli altri personaggi», ha spiegato a IGN US la cineasta parlando di Advent Children.

In effetti, DaCosta ha dichiarato di essersi ispirata a diversi videogiochi e di aver voluto portare il meglio del mezzo in The Marvels, anche se non voleva che il film «assomigliasse a un videogioco nel senso di ciò che si pensa quando si pensa a un videogioco».

«Ad esempio, pensate alle cutscene di The Last of Us o di Horizon Zero Dawn, ma si tratta di uno stile molto diverso», ha detto.

«Quindi, per me, è stato il miglior tipo di giochi, il miglior tipo di storie che si possono ottenere, che mi ispira a giocare e penso che ispiri le persone a guardare film come questo».

Advent Children è un film in CGI uscito originariamente in DVD nel 2005, che funge da sequel dell'iconico Final Fantasy 7.

Il lungometraggio ripropone il noto cast di personaggi, da Cloud a Tifa, in missione per sconfiggere un trio di cattivi che sono la manifestazione fisica dello spirito di Sephiroth.

I fan hanno sempre apprezzato il film per le sue sequenze d'azione e per l'espansione dell'universo del gioco, che sembrano aver influenzato Final Fantasy 7 Remake e il prossimo Rebirth.

Per quanto riguarda i film basati sui videogiochi, Nintendo ha appena annunciato che è in lavorazione un film di The Legend of Zelda in live-action.