C'è un dettaglio di Zelda Tears of The Kingdom che non sarebbe proprio accurato

Zelda Tears of the Kingdom è un gioco sicuramente ottimo, sebbene qualcuno abbia scovato un "difetto" legato all'accuratezza dei danni.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch è infatti ancora uno dei giochi più discussi del momento.

Dopotutto, c'è chi ha creato in Zelda Tears of the Kingdom gli iconici Metal Gear REX e lo Shagohod della saga stealth targata Konami.

Ora, però, come riportato anche da TheGamer, sembra che le armi che si utilizzano potrebbero non essere così efficaci come sembrano.

In un posto pubblicato su Reddit da "fallen_corpse", viene spiegato perché le lance potrebbero non essere le armi migliori di tutta Hyrule.

La velocità con cui si può attaccare con una lancia, unita ai bonus di danno applicati quando decidiamo di fonderla con altri oggetti, la fa sembrare l'opzione migliore, ma non è così.

Sembra che dietro le quinte ci siano dei modificatori di danno a seconda del tipo di arma che si sta usando.

Mentre un'arma leggera rimarrà esattamente come appare nel gioco (30 danni restano 30), i bonus applicati alle armi pesanti quando si fondono con altri oggetti sono in realtà più forti del cinque per cento rispetto a quelli indicati, mentre le lance subiscono un colpo piuttosto pesante del 25 per cento.

Fallen_corpse suggerisce di combattere contro un bokoblin rosso per mettere alla prova questa teoria e verificarla di persona.

Con 25 HP, un'arma leggera in grado di infliggere 25 danni dovrebbe eliminare il nemico con un solo colpo. Tuttavia, un'arma pesante avrà bisogno di una valutazione dei danni di 24, mentre una lancia dovrà avere una valutazione dei danni di almeno 34 se si vuole eliminare il bokoblin con un solo colpo.

Ciò ha scatenato una discussione sul perché Nintendo abbia nascosto queste informazioni. L'opinione comune sembra essere che elencare diversi numeri di danno e modificatori quando si trovano i materiali e si creano le armi confonderebbe molti utenti.

Considerando che la maggior parte dei giocatori di Tears of the Kingdom sono utenti occasionali, propinargli una valanga di numeri ogni volta che scelgono l'arma da usare potrebbe farli desistere dal giocare.

