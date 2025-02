C'è un altro evento da tenere d'occhio il 6 marzo

Nacon ha annunciato il ritorno del suo evento digitale Nacon Connect, fissato per il 6 marzo alle 19 ora italiana.

Durante lo showcase verranno presentati nuovi giochi, video inediti, gameplay esclusivi e accessori gaming in arrivo.

Come riportato via comunicato stampa, l'evento metterà in luce l'ecosistema di Nacon sia come sviluppatore ed editore di videogiochi che come produttore di accessori premium per il gaming.

Tra i titoli già confermati ci sono Hell is Us, un gioco d’azione-avventura che promette un'ambientazione misteriosa e coinvolgente, il recentemente annunciato Edge of Memories, che ha già catturato l’attenzione per il suo concept narrativo intrigante, e Ravenswatch, un titolo che fonde meccaniche roguelike con un'ambientazione dark fantasy (e che trovate su Amazon).

Questo showcase si inserisce in un periodo particolarmente denso di eventi per l’industria.

Negli ultimi giorni si sono già tenuti l’Annapurna Interactive Showcase e un ID@Xbox, due eventi dedicati principalmente ai titoli indie e alle produzioni più sperimentali.

Inoltre, il 27 febbraio è previsto un Pokémon Presents, che offrirà aggiornamenti sui prossimi progetti legati al celebre franchise di Game Freak e Nintendo.

Guardando più avanti, il mese di aprile segnerà un momento chiave per il mercato hardware, con l’attesissimo Nintendo Switch 2 Direct, dove si prevede l’annuncio della nuova console della casa giapponese.

La primavera porterà poi uno State of Play dedicato a Borderlands 4, che promette di essere uno dei titoli più discussi dell’anno.

Nel panorama sempre più affollato degli showcase digitali, il Nacon Connect rappresenta un'importante vetrina per l'azienda francese, che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel settore gaming, non solo con giochi originali, ma anche con accessori pensati per i giocatori più esigenti.

Personalmente, trovo interessante il modo in cui Nacon stia cercando di consolidare la propria identità nel settore, alternando titoli innovativi a prodotti hardware di alta qualità.

Hell is Us è sicuramente uno dei giochi da tenere d’occhio, e sarà curioso vedere come si evolverà la lineup dell’azienda nei prossimi mesi.