Due nuovi giochi gratis per Game Pass nel 2025 da Annapurna

L'evento Annapurna Interactive Showcase di febbraio 2025 ha portato con sé una serie di annunci per i giocatori su Xbox Game Pass.

Come riportato anche da Pure Xbox, infatti, spiccano due titoli che arriveranno su Game Pass (che trovate su Amazon) nei prossimi mesi, con nuove date di rilascio ufficializzate durante la presentazione.

Oltre a ciò, sono stati annunciati altri giochi destinati alla console di casa Microsoft, anche se non inclusi nel servizio in abbonamento.

Vediamo nel dettaglio i titoli rivelati durante l'evento:

To a T - 28 maggio 2025



Uno dei titoli più affascinanti annunciati è To a T, un'avventura narrativa in 3D sviluppata da Keita Takahashi e dal team uvula. Il gioco si concentra fortemente sulla caratterizzazione dei personaggi, l'interazione, la storia e l'esplorazione.



Il protagonista è un adolescente (chiamato semplicemente "Teen") che si distingue per una postura unica e peculiare.





Un altro titolo che si unirà alla libreria di Xbox Game Pass è Wheel World, un'avventura open-world con elementi di esplorazione e corse in bicicletta.



Il protagonista, Kat, è un giovane ciclista con una missione di vitale importanza: salvare Wheel World dal collasso totale. Il look grafico e l'attenzione ai dettagli promettono un'esperienza visiva di altissimo livello, perfetta per chi ama la fotografia e l'esplorazione.

Per quanto riguarda i titoli non inclusi in Game Pass, Wanderstop e Lushfoil Photography Sim sembrano puntare a esperienze più contemplative e rilassanti, confermando la tendenza di Annapurna a proporre giochi che mettono al centro emozioni e creatività.

Insomma, per chi ama le avventure indie, questi titoli meritano sicuramente attenzione. Resta da vedere come questi giochi verranno accolti dal pubblico e se manterranno le promesse fatte durante la presentazione.

Nell'attesa di scoprirlo, vi state chiedendo uali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per il 2025? Vediamo la lista di tutti quelli confermati (con data e senza).