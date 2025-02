PlayStation ha già annunciato un nuovo State of Play, ma frenate l'entusiasmo

Lo State of Play della scorsa nottata è servito a svelare diverse date d'uscita ufficiali per alcuni dei videogiochi più attesi: tra questi non poteva certamente mancare Borderlands 4, a cui PlayStation vuole dedicare un po' di attenzione in più del solito.

Il quarto capitolo della saga è stato infatti uno dei protagonisti dell'evento, con un nuovo folle trailer che ha confermato la data d'uscita: potremo aspettarci di vederlo sugli scaffali videoludici fisici e virtuali a partire dal 23 settembre 2025.

Il filmato ci ha permesso di dare un primo sguardo ad alcune delle novità presenti nel successore di Borderlands 3 (che trovate invece su Amazon), ma come anticipavamo in apertura è in arrivo un nuovo appuntamento organizzato direttamente da PlayStation per scoprire tutte le novità più nel dettaglio.

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog è stato infatti già ufficializzato l'arrivo di un nuovo State of Play, ma prima di entusiasmarvi e aspettarvi grandi annunci anticipiamo fin da subito che non sarà un evento come quello visto nella scorsa serata.

Si tratta infatti di un "Deep Dive" State of Play pensato esclusivamente per Borderlands 4: salvo sorprese dell'ultima ora, lo sparatutto di Gearbox dovrebbe dunque essere l'unico videogioco in programma.

Per il momento sappiamo solo che questa presentazione speciale è prevista nel corso di questa primavera, con il PlayStation Blog che ci invita soltanto a continuare a seguire gli approfondimenti per scoprire ulteriori dettagli.

Se dovessero arrivare aggiornamenti sul tema, così come eventuali conferme sulla presenza di altri videogiochi oltre a Borderlands 4, ovviamente vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine: monitoreremo attentamente gli sviluppi delle prossime ore.

Nel frattempo, ricordiamo che il reveal trailer di Borderlands 4 è stato solo uno dei numerosi annunci visti all'interno dell'ultimo State of Play: potete trovarli tutti con i rispettivi filmati nel nostro recap dedicato.