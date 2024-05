Call of Duty avrebbe ucciso Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Activision ha molti franchise nelle tasche e tra questi anche l'amatissima saga di Tony Hawk's Pro Skater che, al momento, sarebbe stata messa da parte in favore di Call of Duty.

Non che sia una grossa sorpresa, perché il franchise bellico (trovate gli ultimi episodi su Amazon) è indubbiamente il titolo che vende più di tutti tra quelli proposti da Activision sul mercato. Al punto che, stando alle ultime informazioni, l'azienda avrebbe deciso di dargli precedenza proprio in favore di Tony Hawk's Pro Skater.

Come riporta VGC, Activision avrebbe imposto a Vicarious Visions di lavorare come team di supporto per Call of Duty invece di sviluppatore Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

Dopo il successo del primo remake, arrivato su molte piattaforme nel frattempo, Activision aveva messo in cantiere la possibilità di continuare a produrre altri remake con gli episodi successivi della saga di skating game, ma c'è stato un cambio di rotta.

Come riporta lo storico dei videogiochi Liam Robertson, proprio il primo remake doveva includere anche dei contenuti dal terzo e quarto episodio di Tony Hawk's Pro Skater.

«Abbiamo deciso di aggiungere alcune funzionalità di gestione dei giochi successivi per riflettere il modo in cui le persone ricordano i vecchi giochi di Tony Hawk's Pro Skater. I miglioramenti rispetto al 3 sembravano sanguinare nei ricordi delle persone dei primi 2», ha affermato a Robertson una fonte di Vicarious Visions.

La fonte dallo sviluppatore ha dichiarato che non c'era più tempo per inserire quei contenuti, e il terzo e quarto episodio erano tornato sul tavolo delle trattavie.

Anche lo stesso Tony Hawk affermò, nel 2022, che la seconda raccolta di remake era stata pianificata fino a quando Vicarious Visions non è stata completamente assorbita da Activision:

«Questo era il piano, anche fino alla data di pubblicazione di 1 e 2. Stavamo realizzando il 3 e il 4, poi Vicarious si è lasciato assorbire e poi hanno cercato altri sviluppatori, e poi è finita.»

E non è la prima volta che si parla della cancellazione di questi nuovi remake, pertanto comincia a delinearsi uno scenario molto plausibile intorno alla storia di Tony Hawk's Pro Skater che, a questo punto, non tornerà più.