C'è una data per il ritorno di Tony Hawk Pro's Skater

Dopo tanto chiacchiericcio c'è finalmente una data che riguarda Tony Hawk's Pro Skater, ed è il 4 marzo 2025.

La data è stata riportata da Charlie Intel, profilo altamente focalizzato su Call of Duty che ha scoperto l'informazione.

Cosa c'entra la saga di shooter? È molto semplice: la data è presente all'interno di una delle nuove mappe multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6, videogioco prodotto alla stessa Activision che è proprietaria di Tony Hawk's Pro Skater.

Con l’aggiornamento Season 02 Reloaded, lanciato oggi, Black Ops 6 ha introdotto nuove mappe e contenuti, tra cui un crossover con le Tartarughe Ninja.

Una delle mappe aggiunte è Grind, un’ambientazione ambientata in uno skatepark di Venice Beach, California, che era già apparsa in Black Ops 2 e Black Ops 4.

Come se non bastasse il setting della nuova mappa, guardate lo screenshot condiviso che "incrimina" in maniera chiara il franchise di Tony Hawk's Pro Skater.

Come potete vedere qui sopra c'è un poster che riporta la data 03.04.25, che diventa ovviamente 4 marzo 2025 se convertita dal formato statunitense.

Si nota chiaramente il logo del franchise e, come detto, l'ambientazione è quella di uno skatepark con relativo negozio per skater.

A questo punto non ci resta che attendere il 4 marzo per avere finalmente delle informazioni. Che si tratti della data di annuncio o, in ipotesi più estrema, di uno shadowdrop, non manca ormai troppo.

È da tanto che si parla di Tony Hawk's Pro Skater e finalmente le aziende cominciano a dare qualcosa ai giocatori per unire i proverbiali punti, come le conferme dell'esistenza di un nuovo videogioco della serie.

La fonte è Tyshawn Jones, skater apparso in giovane età in Tony Hawk's Pro Skater 1+2 che, in una recente intervista, ha dichiarato di essere stato richiamato all'interno di un nuovo videogioco dedicato al leggendario skater titolare della saga.