C'è chi è già in fila per Switch 2, con due mesi d'anticipo

Un giovane content creator noto come ChickenDog ha deciso di trasformare l'attesa per Nintendo Switch 2 in un'impresa social di proporzioni considerevoli, posizionandosi come primo in fila davanti al Nintendo Store di New York con ben due mesi di anticipo rispetto al lancio ufficiale.

L'ambizioso "progetto", iniziato il 5 aprile, prevede una presenza continua fino al 5 giugno, giorno in cui la nuova console arriverà ufficialmente sul mercato (i giochi li trovate in preorder su Amazon).

Una maratona dell'attesa che sta già attirando l'attenzione dei media e della community Nintendo.

L'annuncio dell'impresa è avvenuto tramite un post su X dove ChickenDog ha dichiarato: «Primo in fila per Nintendo Switch 2, farò campeggio per 2 mesi, non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà durante questo viaggio!».

Non si tratta solo di parole: il giovane sta documentando quotidianamente la sua esperienza attraverso vlog su YouTube, offrendo uno spaccato della sua insolita avventura urbana.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non sto parlando di un campeggio in senso stretto. ChickenDog ha organizzato un sistema intelligente per mantenere il suo primato in fila.

«Ho preso precauzioni, sarò al sicuro, ho un Airbnb e un hotel», ha spiegato nel suo primo video. Un team di amici si alternerà per presidiare la posizione quando lui non sarà fisicamente presente, permettendogli di riposare adeguatamente e di dedicarsi all'editing dei video che documentano l'esperienza.

La particolarità di questa fila è che, almeno per il momento, consiste unicamente di ChickenDog e occasionalmente dei suoi amici. Nelle immagini condivise finora non si vedono altri appassionati pronti a sfidare l'attesa di due mesi per la nuova console Nintendo.

Una situazione che probabilmente cambierà con l'avvicinarsi della data di lancio, ma che per ora garantisce al content creator il suo obiettivo di essere ricordato come il primissimo in fila.

L'entusiasmo per Nintendo Switch 2 è comprensibile. La scorsa settimana Nintendo ha finalmente svelato il design della console e alcuni dei titoli in arrivo, tra cui Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, nonostante qualche polemica sui prezzi.