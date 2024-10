CD Projekt Red annuncia The Little Witcher, ed è carinissimo

La saga di Geralt potrebbe essere adatta per bambini? Ovviamente no per via della sua violenza e delle tematiche trattate, quindi CD Projekt Red ha annunciato The Little Witcher.

The Little Witcher, un adattamento a fumetti pensato per tutta la famiglia, è stato creato in collaborazione con Del Rey Books e Penguin Random House. L'albo sarà pubblicato in formato rigido il 13 maggio 2025, ed è già disponibile per il preordine su Amazon e altri rivenditori, al prezzo di $16 dollari.

L'annuncio arriva dal sito di Penguin, in cui sono stati svelati anche alcuni dettagli su questo adattamento.

The Little Witcher racconta la storia di una giovane Ciri, impegnata nel suo addestramento per diventare una witcher sotto la guida di Geralt di Rivia. Accanto a loro troviamo anche personaggi amati dai fan, come Yennefer di Vengerberg e Vesemir. Il tono del fumetto è decisamente più leggero rispetto alla saga originale, offrendo una prospettiva più dolce e familiare sulla crescita di Ciri.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Secondo la sinossi ufficiale, il fumetto segue Ciri mentre impara a sopravvivere ai pericoli del suo mondo a Kaer Morhen, tra allenamenti e momenti di svago con la sua famiglia adottiva. Geralt e i suoi compagni di viaggio, tra cui Yennefer e Vesemir, aiuteranno la giovane witcher a crescere, il tutto condito da situazioni comiche e adorabili tipiche di una famiglia non tradizionale.

«Queste adorabili storie di una famiglia non tradizionale ti faranno ridere, sospirare», raccontano l'editore e CD Projekt: «ti faranno capire che crescere una Little Witcher non è poi così diverso dall’educare qualsiasi altro bambino.»

Tra i momenti divertenti descritti, si accenna a storie della buonanotte che includono mostri che scorreggiano quando vengono sorpresi, o Geralt che invoca il Codice dei Witcher per convincere Ciri a lavarsi i denti o mettere in ordine la stanza. Tuttavia, anche il temibile Lupo Bianco sa quando arrendersi davanti alle "battaglie" per l'ora di andare a letto o un tè pomeridiano con i giocattoli.

Nel frattempo, la saga di The Witcher si sta per espandere finalmente anche con nuovi romanzi, mentre CD Projekt Red sta lavorando alacremente agli altri episodi della saga videoludica.