CD Projekt Red annuncia il concerto di The Witcher 3: ecco i dettagli

Il 2025 segnerà il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt e CD Projekt Red intende festeggiarlo alla grande, con un concerto appena annunciato.

Il titolo fantasy (lo trovate su Amazon) è diventato un cult anche per la sua colonna sonora, e finalmente sarà possibile apprezzarla in una cornice molto più che degna.

L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale, che racconta i primi dettagli del tour musicale speciale per celebrare l'importante anniversario.

Il tour proporrà un’esperienza innovativa, unendo spettacolari visuali e sequenze di gameplay alle musiche originali del gioco, eseguite dal vivo da un’orchestra.

Ecco come viene descritto il concerto:

«L'esperienza comprende brani selezionati dal gioco e dalle sue espansioni, arrangiati per l'occasione dal compositore di The Witcher 3: Wild Hunt Marcin Przybyłowicz, che si unirà anche a tappe selezionate come ospite speciale. La celebrazione dal vivo è ulteriormente rafforzata dalla band folk metal polacca Percival, co-compositori della colonna sonora del gioco, noti per i loro iconici contributi al suono del gioco. Insieme a un'orchestra esperta, daranno vita a brani amati dal viaggio di Geralt attraverso il continente.»

La serie di concerti prenderà il via con due eventi speciali previsti per maggio 2025: uno in Polonia, terra natale della serie, e uno a Boston, Massachusetts, che ospita il nuovo hub statunitense di CD Projekt.

Successivamente, il tour approderà in Europa nell’ultimo trimestre del 2025, per poi tornare negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026.

I biglietti saranno disponibili a breve, come confermato da CD Projekt, mentre ulteriori dettagli sul calendario completo e le modalità di acquisto saranno comunicati attraverso il sito ufficiale e la newsletter dedicata.

Ora The Witcher 4 avrà bisogno di una colonna sonora ancora più importante, visto che le aspettative per l'esperienza sono già altissime. Le quali comprendono anche il ritorno del Gwent, che sembra già quasi confermato.