Il Gwent sarà "parte dell'esperienza" di The Witcher 4

The Witcher 4 è ufficiale dopo tante speculazioni e, tra le tante discussioni e domande che sono emerse sul titolo, ovviamente è tempo di parlare del Gwent.

Il minigioco di The Witcher 3 (lo trovate su Amazon) diventato così celebre da essere una vera istituzione e, prossimamente, anche un gioco di carte fisico a grande richiesta dopo i tanti anni trascorsi in cui la community lo voleva, non è ancora stato ufficialmente confermato in The Witcher 4.

Tuttavia, come riporta Dualshockers, sembra che anche nella prossima generazione della saga fantasy di CD Projekt Red ci potremmo sfidare a colpi di strategia e combo.

Parlandone in una recente intervista, il game director Sebastian Kalemba e la executive producer Gosia Mitręga hanno discusso il ritorno del popolare gioco di carte.

«Tutti noi amiamo Gwent», ha dichiarato Mitręga, aggiungendo: «Non credo che qualcuno rimarrà deluso.»

Non è una conferma ufficiale, ovviamente, ma Kalemba ha rincarato la dose spiegando il ruolo di Gwent all'interno dell'ecosistema di The Witcher, e del suo possibile ritorno in The Witcher 4:

«Fa parte dell'esperienza, quindi sì, assolutamente. Anche noi amiamo Gwent.»

Insomma, sembra proprio che CD Projekt Red voglia riproporre ancora il fortunato gioco di carte. Chissà se ci saranno anche nuove regole e in generale una formula rinnovata, ma non ci resta che aspettare.

Vedremo anche se Geralt, che tornerà in The Witcher 4, sarà un campione di Gwent ancora una volta oppure avrà perso lo smalto dopo tanti anni.

Intanto The Witcher 4 ha già fatto discutere fin troppo, soprattutto per il ritorno di Ciri come protagonista. Oltre ad aver scatenato le solite polemiche per il suo aspetto dalla parte più scimmiesca dei videogiocatori, c'è anche una nuova doppiatrice che in molto devono digerire.

