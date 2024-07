CD Projekt potrebbe supportare Switch 2 con nuovi giochi

Sembra che CD Projekt si stia preparando a supportare la prossima generazione di console Nintendo, a giudicare dall'ultimo indizio emerso tramite un'offerta di lavoro.

Lo studio aveva già sperimentato con i porting sulle attuali console ibride, con una buona conversione di The Witcher 3 (che trovate su Amazon) e potrebbe prepararsi a ripetere lo stesso esperimento anche con Switch 2.

Come segnalato infatti da Game Rant, CD Projekt è alla ricerca di un Senior Compliance QA Analyst nel dipartimento Publishing QA, ma tra le sue mansioni ce n'è una molto specifica che interesserà i fan della grande N.

Viene infatti sottolineato che uno degli incarichi della figura ideale dovrà essere in grado di organizzare un lavoro tale da soddisfare e ottenere la certificazione per gli standard di diverse piattaforme, tra le quali vengono incluse proprio le console Nintendo.

Il riferimento a Switch 2, che ricordiamo essere già stata confermata ufficialmente da Nintendo, sembra dunque evidente: CD Projekt pare essere pronta a provare a supportare le nuove console con i suoi videogiochi.

Ovviamente bisogna capire se si inizierà con esperimenti basati su porting — in tal caso, l'indiziato principale sarebbe Cyberpunk 2077 — oppure se si procederà solo a partire dai nuovi videogiochi in sviluppo, il primo dei quali dovrebbe essere il quarto capitolo di The Witcher.

Difficile ovviamente sapere con certezza i piani dello studio, così come non è detto che alla fine i suoi prossimi titoli possano arrivare davvero sulle console Nintendo, ma l'offerta di lavoro sembrerebbe suggerire che ci sarà almeno un tentativo di portare i propri titoli sulle future piattaforme.

Terremo come sempre monitorata la situazione e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità sui prossimi videogiochi di CD Projekt, attendendo conferme su un eventuale supporto a "Switch 2".

Nel frattempo segnaliamo che, grazie al supporto ufficiale alle mod, i fan sono riusciti a reintrodurre su The Witcher 3 ben 17 quest tagliate dalla release ufficiale.