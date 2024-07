In The Witcher 3 arrivano 17 nuove quest tagliate dal gioco originale

CD Projekt Red ha reso ancora più immortale The Witcher 3 con l'inserimento delle mod, e lo dimostrano lavori come quelli di cui vi parliamo oggi che aggiungono 17 nuove quest nel titolo fantasy.

In questi giorni, The Witcher 3 si è trasformato anche in un gioco di ruolo ancora più "di ruolo", grazie ad una meccanica di gioco che è stata inserita dai modder e che permette di rendere le scelte ancora più importanti.

E adesso compaiono anche altri contenuti, grazie ad una mod che mette nel gioco tantissime quest (tramite PCGamesN).

"The Witcher 3 Quests Extended" è una mod semplice ma di grande impatto. Le attività ambientali e le avventure che altrimenti non verrebbero registrate nel diario del gioco vengono ora tracciate utilizzando indicatori di mappa, così sarà possibile trovarle e seguirle facilmente.

«Ci sono molte attività presenti in TW3», dichiara il modder PaulR della sua mod: «E sebbene le attività spesso portino a ricompense e talvolta a interazioni e dialoghi unici, non vengono tracciate nel diario e non presentano notifiche per aiutare il giocatore a completarle.»

Ci sono missioni per il Gwent, una per ottenere un'arma unica, un'altra per un oggetto unico e tanto altro ancora. La mod aggiunge 17 nuove missioni in totale, offrendo una miriade di obiettivi extra dopo tutti questi anni per dare alla produzione letteralmente una nuova vita.

Si è tornati a parlare spesso di The Witcher 3 in questi tempi, per vari motivi. Il titolo di CD Projekt Red non è mai passato di moda, anche in termini di game design.

Nel titolo (lo trovate su Amazon), Geralt ha la possibilità di evidenziare alcuni dettagli importanti del suo circondario, scoprendo tracce e indizi sfruttando i suoi sensi iper-sviluppati. Proprio questa meccanica è stata discussa di recente dal team di sviluppo, che l'ha reputata troppo invadente.