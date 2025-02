CD Projekt muove i primi passi per Project Hadar: ecco i primi dettagli sulla nuova IP

CD Projekt sta preparando tutto l'occorrente per iniziare i lavori su Project Hadar, la nuova misteriosa IP annunciata ufficialmente quasi 3 anni fa.

Mentre gli autori sono già attualmente al lavoro sui sequel di The Witcher 3 (che potete recuperare su Amazon) e di Cyberpunk 2077, nelle scorse ore sono state aperte numerose assunzioni per lavorare a quella che dovrebbe essere la terza IP di punta dello studio.

Come riportato da GamesRadar+, le offerte di lavoro ricoprono numerosi ruoli importanti per lo sviluppo, anticipando che ovviamente lo sviluppo deve ancora davvero entrare in azione ma, allo stesso tempo, svelando qualche piccolo dettaglio su cosa potremo aspettarci da questa IP.

Nello specifico, la posizione per lo sceneggiatore anticipa che sarà un universo «con un potenziale illimitato»: potrebbe dunque diventare un franchise multimediale, sulla scia di The Witcher e Cyberpunk.

Il quest designer dovrà invece dimostrare di essere «appassionato dal design guidato dalla narrazione ed emozionante»: questo ci suggerisce che dovrebbe trattarsi ancora una volta di una produzione single-player, con un forte focus sulla storia.

Infine, la posizione del senior gameplay designer ci conferma che sarà un videogioco sviluppato con Unreal Engine 5: un dettaglio non particolarmente sorprendente, dato che CD Projekt aveva già annunciato l'intenzione di mandare in pensione il suo engine proprietario.

Per il resto non sappiamo molto altro, a parte il fatto che gli sviluppatori interessati ai relativi incarichi dovranno accettare di trasferirsi in Polonia, sede di CD Projekt.

È evidente che ci vorranno ancora diversi anni prima di scoprire nuovi aggiornamenti su Project Hadar — o perfino un nome ufficiale — ma almeno ora sappiamo che il team di sviluppo ha iniziato a muovere i suoi primi importanti passi.

Nel frattempo, ricordiamo che il prossimo progetto del team sarà The Witcher 4, che vedrà Ciri come nuova protagonista: una mossa approvata anche dal doppiatore di Geralt, che invita i fan a recuperare i relativi romanzi.