L'annuncio pubblico di Project Hadar, nuova misteriosa IP di CD Projekt RED attualmente in produzione, ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati, ma fino a oggi i dettagli sono rimasti avvolti nel mistero.

Alcuni primi dettagli su quest'opera erano emersi pochi mesi fa grazie a un'offerta di lavoro e, forse, è proprio grazie a un nuovo annuncio che abbiamo un'idea di quello che potrebbe essere il gameplay dell'opera.

Come segnalato da Tech4Gamers, una recente inserzione di lavoro pubblicata dal team di sviluppo per la ricerca di un Senior Gameplay Designer ha fornito i primi indizi concreti sulla direzione che il progetto potrebbe prendere: il documento rivela che lo studio sta cercando candidati con «esperienza professionale in titoli RPG/Action con combattimento melee», suggerendo dunque che le meccaniche corpo a corpo saranno fondamentali in quest'opera.

L'annuncio di lavoro ci suggerisce inoltre che il progetto dovrebbe dunque essere più simile ai canoni di The Witcher 3 (che trovate su Amazon) rispetto a un Cyberpunk 2077, sebbene anche nel gioco di ruolo ambientato a Night City era possibile costruire build incentrate solo sui combattimenti in mischia.

La decisione di concentrarsi nuovamente sul combattimento corpo a corpo non appare casuale, considerando che CD Projekt vorrà perfezionare proprio questo aspetto per The Witcher 4: l'esperienza acquisita nel migliorare le meccaniche di combattimento della prossima avventura di Geralt potrebbe trasformarsi in un laboratorio prezioso per definire l'identità ludica di Project Hadar.

Ricordo infatti che attualmente Project Hadar si trova ancora nella fase di pre-produzione, un periodo cruciale dove vengono definiti i pilastri fondamentali dell'esperienza di gioco.

L'inserzione lavorativa suggerisce che il team abbia già delineato le prime idee concrete riguardo al design del gameplay principale, pur mantenendo la flessibilità necessaria per eventuali modifiche sostanziali durante lo sviluppo.

La reputazione che CD Projekt ha saputo costruire in questi anni crea inevitabilmente aspettative elevate intorno a Project Hadar, ma offre anche la libertà creativa e le risorse necessarie per sperimentare approcci innovativi: staremo a vedere che cosa accadrà con questa nuova IP.

Per il momento, posso solo invitarvi a continuare a seguirci per ulteriori informazioni su questo progetto: non appena ne sapremo di più, vi terremo prontamente aggiornati.