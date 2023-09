Capcom vi offre 3 nuovi giochi gratis, da adesso

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato un'interessantissima iniziativa di casa Capcom: il publisher aveva infatti inaugurato Capcom Town, una speciale pagina che celebra i 40 anni del team e di tutte le sue IP più importanti.

Una delle iniziative più interessanti riguardava anche un catalogo di giochi gratis, che includono alcuni dei più grandi classici della compagnia, con produzioni come Mega Man, Final Fight e Street Fighter 2 (trovate invece l'eccellente Street Fighter 6 su Amazon).

E le sorprese non sono ancora finite, perché in queste ore il catalogo si è aggiornato con altri 3 grandi classici che potete provare fin da subito sul vostro browser.

Si tratta di Breath of Fire, Ghosts'N Goblins e Super Ghouls'N Ghosts, disponibili rispettivamente sia in lingua inglese che nelle versioni originali giapponesi.

Ricordiamo che si tratta di titoli giocabili comodamente dal vostro browser, totalmente gratis e senza alcun costo aggiuntivo necessario: dovrete semplicemente collegarvi al seguente indirizzo e selezionare il titolo che preferite.

Potete anche scegliere se utilizzare la vostra tastiera oppure impostare un controller a vostra scelta come dispositivo di input principale, anche per divertirvi con 2 giocatori dove possibile.

Per il momento, non è chiaro fino a quando questa promozione resterà disponibile: sembrava che i giochi precedenti dovessero essere rimossi proprio nelle scorse ore, ma evidentemente Capcom deve aver deciso di estendere l'iniziativa con diversi nuovi omaggi.

In ogni caso, se non avevate mai recuperato questi capolavori o siete semplicemente nostalgici, non possiamo che consigliarvi di approfittare il prima possibile di questa occasione.

Recentemente, Capcom ha fatto discutere notevolmente fan e addetti ai lavori con affermazioni riguardanti il costo dei videogiochi, ritenuti secondo il team «troppo bassi», mentre secondo Shawn Layden, ex PlayStation, sarebbe invece il costo di sviluppo a essere aumentato notevolmente.

Ad ogni modo, i fan potranno essere felici di non dover pensare al prezzo di un videogioco, almeno per una volta, e godersi grandi classici totalmente gratis.