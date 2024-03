Capcom Highlights, annunciati due nuovi eventi: tutti i giochi, date e orari

Capcom ha annunciato ufficialmente 2 nuovi eventi interessanti per i fan: nelle prossime ore scopriremo infatti i Capcom Highlights, che si svolgeranno nel corso dei prossimi giorni.

Gli eventi ci permetteranno non solo di avere approfondimenti su alcuni dei nuovi videogiochi in uscita, come Dragon's Dogma 2 (lo trovate su Amazon) ma anche su nuovi aggiornamenti per i videogiochi di maggior successo della compagnia, come Street Fighter 6.

Come anticipavamo in apertura, il tutto è diviso in 2 giornate: il primo evento Capcom Highlights si svolgerà giovedì 8 marzo alle ore 00:00 italiane, mentre per la seconda presentazione dovremo aspettare la prossima settimana, più precisamente lunedì 11 marzo alle ore 23:00 italiane.

Entrambe le trasmissioni avranno una durata di circa 15-20 minuti l'una e saranno un'occasione per scoprire tutti gli aggiornamenti provenienti direttamente dai team di sviluppo di Capcom.

Il publisher ha anche annunciato quali videogiochi saranno i protagonisti in ognuna di queste giornate: ve li elencheremo qui di seguito.

Capcom Highlights: Giornata 1

Kumitsu-Gami: Path of the Goddess

Dragon's Dogma 2

Capcom Highlights: Giornata 2

Street Fighter 6

Exoprimal

Monster Hunter Now

Monster Hunter Stories

Per chi è in attesa di nuovi videogiochi in attesa, la giornata più interessante è indubbiamente il primo evento che si svolgerà durante la mezzanotte di questo giovedì, dato che scopriremo non solo dettagli su Kumitsu-Gami, l'intrigante action ispirato a Onimusha, ma anche sull'imminente e attesissimo Dragon's Dogma 2. E magari potrebbe essere svelata la demo gratuita vociferata nelle ultime giornate.

La seconda giornata è invece principalmente dedicata ad aggiornamenti su videogiochi già disponibili sul mercato, con l'unica eccezione di Monster Hunter Stories che, come già annunciato nel corso del Nintendo Direct Partner Showcase, non sarà più un'esclusiva 3DS.

Vi invitiamo a segnare dunque questi appuntamenti sul calendario: ovviamente anche noi di SpazioGames.it seguirà attentamente questi eventi e vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine con eventuali novità degne di nota.

Restando in tema di eventi, vi ricordiamo che nella giornata di domani scopriremo anche il nuovo Xbox Partner Preview: ecco tutti i dettagli.