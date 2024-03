Xbox annuncia Partner Preview: ecco data e orario dell'evento

La divisione gaming di Microsoft si prepara alla grande con la prossima stagione videoludica, annunciando un nuovo Xbox Partner Preview, l'evento in cui Xbox racconta tutti i videogiochi in arrivo dalle aziende partner.

L'evento andrà online il prossimo 6 marzo alle ore 19:00 italiane, e conterrà più di una dozzina di nuovi trailer nei 30 minuti di evento.

L'evento conterrà videogiochi provenienti da Capcom, Nexon, EA e tanti altri. Xbox ci tiene a sottolineare la presenza di Tales of Kenzera: Zau, con un video narrato dallo stesso Abubakar Salim, insieme a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e The First Berserker : Khazan.

«Il nostro formato Xbox Partner Preview è incentrato sulla condivisione di entusiasmanti notizie sui giochi», ci tiene a specificare Xbox.

Ci saranno solo reveal di nuovi giochi, annunci di date di uscita e nuovo gameplay sui giochi in arrivo, insieme a racconti dietro le quinte dagli sviluppatori tramite Xbox Wire.

Un evento quindi di natura ben diversa dall'ultimo a cui abbiamo assistito, in cui sono state date "solo" delle risposte a domande emerse dalla community dopo alcune indiscrezioni sulle strategie future di Xbox (che comunque non cambieranno per ora).

Un momento molto utile, l'Xbox Partner Preview, per cominciare a parlare di videogiochi in arrivo dopo le tante chiacchiere relative alle esclusive delle ultime settimane.

Oppure dei licenziamenti, che hanno portato tra le altre cose anche Toys for Bob a lasciare le aziende per tornare ad essere indipendenti.

