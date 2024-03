Dragon's Dogma 2 sembra stupendo, ma c'è una brutta notizia su PS5 e Xbox

Mancano ormai poche settimane al debutto ufficiale di Dragon's Dogma 2, l'attesissimo nuovo capitolo della saga action RPG di Capcom.

Nelle scorse ore abbiamo avuto anche l'opportunità di provarlo approfonditamente in una sessione intensa di tre ore che, come vi ha raccontato il nostro Silvio Mazzitelli, ci ha dato la sensazione di un gioco immenso e di cui abbiamo visto ancora soltanto una piccolissima parte.

Inutile dire dunque che le aspettative per Dragon's Dogma 2 (potete prenotarlo su Amazon) sono davvero molto elevate, ma dal punto di vista delle prestazioni è appena arrivata una brutta notizia che non farà piacere a chi vorrà giocarci su PS5 e Xbox Series X|S.

In un'intervista rilasciata a RGJ (via DSOGaming), il director Hideaki Itsuno ha confermato che su PC sarà in grado di girare fino a 4K e 60fps, con performance che ovviamente varieranno in base alla configurazione dei vostri sistemi.

Su PS5 e Xbox Series X|S, invece, ci sarà un frame rate decisamente più instabile: Dragon's Dogma 2 su console non raggiungerà mai i 60fps, ma allo stesso tempo non è stato implementato neanche un cap del framerate.

Una decisione davvero insolita, considerando che solitamente questa tipologia di titoli decide di bloccare manualmente il framerate per evitare prestazioni instabili: in questo caso, Itsuno evidenzia che le prestazioni dovrebbero arrivare intorno ai 30fps, ma a volte si riveleranno leggermente superiori.

Ciò fa pensare a prestazioni che potrebbero andare dai 25 fino ai 40 frame al secondo totali in base alle scene di gameplay, ma il director non è entrato maggiormente nello specifico. Queste dichiarazioni fanno anche pensare che non dovrebbe essere implementata alcuna modalità performance.

Ovviamente attendiamo eventuali aggiornamenti per capire più nello specifico cosa aspettarci: ci auguriamo ovviamente che le prestazioni su console non siano eccessivamente "ballerine", dato che ciò potrebbe compromettere la giocabilità vera e propria.

Potremmo saperne di più nella prima giornata dei Capcom Highlights, che si svolgerà proprio nella mezzanotte odierna. E, chissà, magari potrebbe essere svelata anche una demo gratuita giocabile.