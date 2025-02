Capcom Arcade Classics & Fighters Pack: su Humble Bundle paghi quanto vuoi e ottieni fino a 70 giochi!

Siete pronti a scatenarvi con i vostri giochi Capcom preferiti e allo stesso tempo a fare del bene? Con il nuovo Capcom Arcade Classics & Fighters Pack potete ottenere più di 65 giochi classici firmati Capcom, inclusa una collezione enorme di titoli Street Fighter! Decidete voi quanto pagare e sostenete il Children’s Miracle Network Hospitals con il vostro acquisto.

Vedi offerta su Humble Bundle

Una celebrazione del mondo Capcom

Mettete alla prova le vostre abilità in epici tornei o sfidate i vostri amici con un devastante Shoryuken! Con titoli incredibili come Street Fighter V - Champion Edition, Street Fighter 30th Anniversary Collection, e classici arcade come Mega Man e Final Fight, questa collezione è un vero tesoro per i fan di Capcom. Acquistando questo bundle non solo vi divertirete, ma contribuirete anche a una causa nobile.

Cosa include il bundle?

Pagando almeno 19,31 €, avrete accesso a più di 70 titoli, tra cui:

Street Fighter V - Champion Edition

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Capcom Arcade Stadium con oltre 30 giochi

Capcom Arcade 2nd Stadium, anch’esso con più di 30 giochi

Ultra Street Fighter IV

Super Street Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Street Fighter Alpha 3, Alpha 2

...e tanti altri!

In più, riceverete un coupon del 50% di sconto per l’acquisto di Street Fighter 6 (applicabile solo al gioco base).

Questo bundle è perfetto per chi vuole rivivere i momenti d’oro degli arcade o scoprire il meglio di Capcom per la prima volta. Tutti i giochi delle raccolte Capcom Arcade Stadium e Capcom Arcade 2nd Stadium sono suddivisi in due chiavi per un facile riscatto. E sì, molti titoli sono completamente verificati e giocabili anche su Steam Deck!

Prendete parte a questa iniziativa straordinaria: sostenete il Children’s Miracle Network Hospitals, riscoprite i capolavori Capcom e sfidate il mondo con la vostra abilità. Ma non aspettate troppo: questa offerta è qui per un tempo limitato!

Vedi offerta su Humble Bundle