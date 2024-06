Call of Duty tifa Italia agli Europei e punta a Coverciano

A breve, l'Italia scenderà in campo per il debutto degli Europei di calcio 2024. La nazionale se la dovrà vedere con l'Albania il 15 giugno alle 21.

A quanto pare, l'evento non ha lasciato fuori neppure un gioco come Call of Duty (che trovate su Amazon), che a quanto pare cavalcherà l'onda.

Con un post social, Activision ha deciso di "puntare" l'allenatore della nazionale italiana con un regalo speciale da consegnare a Coverciano.

Il publisher ha infatti spedito alla nazionale una vera e propria postazione per giocare a Call of Duty Warzone, magari tra una partita di calcio e l'altra.

«Missione Coverciano: abbiamo fatto una consegna speciale... al nostro Commissario Tecnico», si legge nel post che trovate poco sopra.

E ancora, il messaggio prosegue: «Servirà la massima concentrazione sul campo e vogliamo evitare che i calciatori facciano le ore piccole giocando a Call of Duty. Sarà il Mister ad avere il pieno controllo sulla postazione gaming. Forza Ragazzi!»

Insomma, si tratta di un modo davvero originale da parte di Activision per omaggiare i ragazzi della nazionale di calcio italiana, sperando che sappiano come cavarsela anche sul campo da battaglia del free-to-play, oltre che su quello da calcio.

Non sappiamo se nei prossimi giorni prenderanno il via altre iniziative tra Call of Duty ed Euro 2024. Vi terremo in ogni caso aggiornati.

Ricordiamo che lo scorso anno sempre Call of Duty aveva deciso di dare vita a un "cross-over" davvero molto originale, con il mitico Giorgione ospite speciale.

Restando in tema, da poco è anche arrivata la conferma che il nuovo Call of Duty: Black Ops 6 non tratterà in alcun modo i drammatici eventi dell'11 settembre 2001.

Ma non solo: l'ultimo trailer gameplay di Call of Duty :Black Ops 6, svelato durante l'Xbox Games Showcase di quest'anno, è già diventato il più visto di sempre per il franchise.