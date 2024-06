Call of Duty: Black Ops 6 tratterà l'11 settembre? Arriva la risposta

Activision ha da poche settimane mostrato il suo Call of Duty: Black Ops 6, gioco che promette di avere una campagna per giocatore singolo finalmente all'altezza.

Archiviato ormai il modesto Modern Warfare 3, che trovate su Amazon, gli occhi sono puntati sul sesto Black Ops.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Treyarch ha deciso di rispondere ai rumor che volevano il gioco avere una missione ambientata in occasione dei drammatici eventi dell'11 settembre 2001.

Gli attentati dell'11 settembre furono una serie di quattro attacchi suicidi coordinati, compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti (tristemente celebri quelli ai danni delle Torri Gemelle del World Trade Center).

È arrivata la conferma che il nuovo Call of Duty non tratterà in alcun modo gli eventi dell'11 settembre.

In concomitanza con il reveal di Black Ops 6 erano infatti iniziate a circolare voci sul fatto che il gioco avrebbe affrontato il 9/11 in qualche modo.

Si è iniziato a discutere se fosse accettabile o meno che un gioco affrontasse un momento così importante e drammatico della storia americana e se ci fosse un modo davvero delicato per farlo. A quanto pare, il gioco non tocca affatto l'11 settembre 2001.

«No. È una voce di corridoio», ha dichiarato il direttore di produzione di Treyarch Yale Miller in un'intervista a PC Gamer.

«Black Ops 6, come ogni altro gioco Black Ops, è puramente fittizio. [...] .Si tratta di Black Ops e della squadra, di ciò che accade nel sottobosco e dietro le quinte e di ciò di cui nessuno parla veramente. Ma si tratta sempre di una storia puramente narrativa», ha aggiunto Matt Scronce, associate design director.

Ricordiamo in ogni caso anche che di recente Activision ha confermato l'obbligo di una connessione internet per giocare a Black Ops 6, anche per la campagna in single player: vi spieghiamo i dettagli qui.