Call of Duty quest'anno farà sul serio: confermata l'uscita del nuovo capitolo

Call of Duty uscirà ancora una volta nel 2023 con un capitolo inedito e "completo", stando a quanto reso noto da Activision.

Dopo Modern Warfare 2 (lo trovate su Amazon), la serie tornerà ad insidiare il mercato annuale con un episodio del franchise di sparatutto bellici.

Advertisement

Advertisement

Si è parlato molto del Call of Duty del 2023 nei mesi scorsi, ma ovviamente sempre con indiscrezioni e voci di corridoio varie.

E mentre poche settimane fa il gioco sembrava essere addirittura un DLC di Modern Warfare 2, ora emergono le prime conferme.

Come riporta VG247, infatti, non solo nel 2023 tornerà Call of Duty, ma a quanto pare sarà un gioco completo e inedito.

Nonostante le notizie che puntavano al contrario, Activision sta procedendo con il solito piano di rilasciare un capitolo "premium" di Call of Duty quest'anno.

Sebbene il publisher non abbia rivelato informazioni sul gioco, ha confermato che il nuovo capitolo è in programma e lo ha fatto nell'ambito dei risultati finanziari di per il primo trimestre del 2023.

Activision ha dichiarato che i giocatori dovranno aspettarsi il gioco nel corso dell'anno, insieme a Warzone Mobile.

Se si seguirà la solita tendenza, non aspettatevi di sapere nulla del gioco fino alla fine dell'estate.

Da mesi le notizie indicavano che Activision era in procinto di interrompere il suo ciclo di uscite annuali per Call of Duty, ma a quanto pare non sarà così.

Qualunque sia lo studio che si occuperà del prossimo gioco, è probabile che si leghi in modo significativo a Warzone 2.0, collocandosi magari nell'universo di Modern Warfare.

E chissà che non sia addirittura questo il primo Call of Duty ad arrivare su Nintendo Switch, nell'accordo storico tra Activision, Xbox e Nintendo siglato qualche giorno fa.

Un franchise che è stato concesso anche ad NVIDIA con il suo servizio di streaming, in un altro accordo davvero importante.