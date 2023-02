Call of Duty 2023 sarà un gioco “completo” collegato a Modern Warfare

Ci sarà o no un nuovo gioco di Call of Duty nel 2023? Sembra proprio di sì, visto che Activision starebbe pensando a un titolo standalone premium nel corso dell’anno.

Del resto, il successo di Modern Warfare 2 (lo trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) ha riportato la serie sulla cresta dell’onda.

MW2 ha venduto più copie in assoluto nel suo weekend di apertura, cosa questa che ha lasciato un segno indelebile nel framchise.

Se in precedenza era stato riferito che Activision avrebbe optato per il rilascio di “DLC premium” per Modern Warfare 2 invece di un nuovo gioco nel 2023, a quanto pare non sarà così.

Insider-Gaming ha riportato che Activision ha deciso di rilasciare un gioco completo, e non un semplice add-on dello scorso capitolo uscito nel 2022.

Non si sa ancora molto del cosiddetto Call of Duty 2023, sebbene le fonti di Tom Henderson abbiano riferito che sarà “fortemente collegato” alla serie Modern Warfare.

Sledgehammer Games si occuperà dello sviluppo del nuovo gioco ma, come per gli altri Call of Duty di Activision, i lavori saranno distribuiti tra altri studi esterni, secondo quanto riportato.

Insider-Gaming ha poi riferito che COD 2023 avrà due settimane di beta, un periodo di campagna di accesso anticipato e una “strategia di marketing completa” in linea con i precedenti capitoli principali di Call of Duty.

Le cose potrebbero cambiare, ma per il momento le fonti riferiscono che il capitolo di 2023 sarà lanciato il 10 novembre, con una campagna di accesso anticipato a partire dal 2 novembre. I weekend di beta si svolgeranno invece dal 6 al 10 ottobre (su console PlayStation) e dal 12 al 16 ottobre (per tutti).

Il giornalista Jason Schreier aveva fatto luce sulla situazione, affermando che Treyarch – lo studio di Black Ops – aveva pianificato di pubblicare un nuovo Call of Duty nel 2023. All’inizio del 2022, Activision avrebbe posticipato il gioco al 2024, secondo quanto dichiarato da Schreier, optando invece per “riempire gli spazi vuoti” con contenuti aggiuntivi di Modern Warfare.

Restando in tema, stando a un sondaggio Call of Duty è il motivo principale per cui la gente compra console PlayStation 5 e PlayStation 4.

Se siete curiosi di scoprire altri dettagli sull’ultimo capitolo della serie di sparatutto bellici, sulle nostre pagine trovate la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 2.