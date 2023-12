Il doppiatore di Kratos critica Call of Duty, gli sviluppatori rispondono

L'ultimo Call of Duty Modern Warfare 3 non ha convinto un granché, specie per la campagna per giocatore singolo.

Il nuovo episodio del franchise (potete acquistarlo ) non ha lasciato colpiti i fan,

Una delusione, quella nei confronti di MW3, dovuta anche e soprattutto a una campagna per giocatore singolo sottotono.

In occasione dei recenti The Game Awards, Christopher Judge, meglio conosciuto per aver doppiato il Dio della Guerra Kratos, si è lasciato andare a una battuta al vetriolo circa la durata della campagna dell'ultimo COD.

Ora, come riportato anche da GamingBible, gli sviluppatori di Call of Duty hanno espresso disappunto e indignazione per il commento di Judge.

Facendo riferimento al discorso di otto minuti tenuto in occasione dei The Game Awards dell'anno scorso, Judge ha detto: «Non ho intenzione di stare qui a fare lunghi discorsi. Mi atterrò al copione. Nessun discorso di otto minuti come l'anno scorso... Ma il fatto divertente è che il mio discorso è stato più lungo della campagna di Call of Duty di quest'anno».

Quella che avrebbe dovuto essere una battuta si è però trasformata in indignazione, dato che gli sviluppatori di Call of Duty hanno criticato Christopher Judge per lo "scherzo", in un tweet poi cancellato.

«Onestamente, come sviluppatori di Call of Duty, abbiamo sentito di peggio... Ma non ce lo aspettavamo da un coetaneo, in un evento che dovrebbe celebrare i successi di quest'anno nel settore dei videogiochi».

Se Christopher Judge sceglierà con cura le sue parole per la prossima occasione è una questione diversa. Per ora, tuttavia, l'amarezza per una battuta decisamente infelice resta.

Vero anche che sembra proprio che Call of Duty Modern Warfare 3 abbia anche portato a casa un record positivo relativo alla cosiddetta trilogia reboot.

Ma non è tutto: sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo elencato, dal peggiore al migliore, i capitoli del franchise di Call of Duty più importanti di sempre: dategli un'occhiata se non lo avete già fatto ai tempi.