Call of Duty Black Ops 6 non sarà affatto un gioco next-gen

Call of Duty Black Ops 6 è ormai ufficiale dopo i primi teaser dei giorni scorsi e, come di consueto, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni più o meno realistiche riguardo la nuova iterazione del celebre franchise di sparatutto, tra cui il fatto che arriveranno anche su console old-gen.

Come riporta The Gamer, infatti, in un nuovo report è stato affermato che Call of Duty Black Ops 6 sarà lanciato anche sulle console di ultima generazione, con GameStop che si sta già preparando a raccogliere i preordini per le versioni PS4 del gioco.

Come potete vedere dallo screen qui sotto tratto da un documento interno di GameStop, Black Ops 6 viene messo in listino anche per PlayStation 4:

Aspettiamo una conferma, a questo punto, dopo quello ufficiale di Call of Duty Black Ops 6 avvenuto non molti giorni fa. «Inizia un nuovo capitolo oscuro del franchise Black Ops», si è letto nel post originale in cui è stata confermata l'esistenza del titolo, con un breve video di pochi secondi che svela semplicemente il titolo nel gioco, con l'emblema che ormai tutti abbiamo visto in queste ore.

Nonostante Treyarch abbia dichiarato apertamente che "non siamo pronti" per il nuovo Call of Duty, sembra che ci sarà ancora attenzione a non lasciare indietro la fanbase sulla precedente generazione di console, con il probabile strascico che questo avrà sulle performance del gioco.

Come abbiamo visto in molteplici occasioni, infatti, è difficile lavorare ad un gioco prettamente next-gen se bisogna anche tenere in considerazione hardware meno performanti.

Ma non possiamo certo biasimare Treyarch per la scelta perché, numeri alla mano, ci sono ancora molte PlayStation 4 in giro e di conseguenza copie di Call of Duty Black Ops 6 che si possono vendere. Il 50% degli utenti PlayStation, infatti, non è ancora passato alla nuova generazione di PS5.

