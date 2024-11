Call of Duty: Black Ops 6, la nuova modalità sta frustando i fan

La modalità Prop Hunt, una delle più amate e divertenti varianti di gioco introdotte in passato, è stata ufficialmente aggiunta a Call of Duty: Black Ops 6 con l'ultimo aggiornamento.

Per chi non la conoscesse, si tratta di un mini-gioco dove i giocatori si travestono da oggetti di scena (come pianoforti o mobili), cercando di nascondersi mentre un'altra squadra tenta di scovarli e abbatterli.

Una parentesi leggera e spassosa, pensata per stemperare la tensione di un gameplay altrimenti competitivo e intenso.

Tuttavia, non tutto sta andando come previsto. Molti fan stanno esprimendo frustrazione sui social media, evidenziando diversi problemi con la nuova implementazione della modalità.

Il subreddit dedicato al gioco è già pieno di lamentele, con utenti che descrivono Prop Hunt come inguardabile e frustrante (via Game Rant).

Uno dei post più discussi è quello dell’utente "Jaffamuncher", che definisce la modalità "orribile", sottolineando in particolare due difetti principali.

Il primo sono i flash inefficaci, che dovrebbero permettere ai giocatori-oggetti di fuggire e riposizionarsi sono descritti come inutili rispetto ad altre versioni della modalità in giochi simili.

Il secondo difetto è legato alle munizioni illimitate, coi giocatori-cacciatori che possono sparare senza limiti, riducendo la strategia al semplice “spray and pray”, ossia colpire ogni cosa a caso fino a trovare un bersaglio.

Un’altra lamentela condivisa arriva dall’utente "PC-Tamer", che suggerisce un ritorno alle dinamiche di giochi come Garry’s Mod, dove i cacciatori subiscono danni se sparano agli oggetti sbagliati.

Una modifica di questo tipo potrebbe portare a un equilibrio migliore, incentivando un approccio più ragionato.

Un ulteriore problema segnalato è legato all’audio dei fischi emessi dagli oggetti. Molti giocatori riportano bug nella localizzazione del suono, che viene percepito lontano dal punto in cui si trova realmente il bersaglio.

Questo malfunzionamento rende praticamente inutile uno degli strumenti principali per individuare i giocatori-oggetti.

La community non si è limitata a criticare: alcuni utenti hanno avanzato proposte concrete per migliorare la modalità.

L’utente "TJ_Dot", ad esempio, suggerisce di introdurre munizioni limitate per i cacciatori, così da incoraggiare una ricerca più tattica senza penalizzarli eccessivamente.

Nonostante le critiche, Prop Hunt ha ancora il potenziale per essere una delle modalità più apprezzate di Black Ops 6 (che trovate su Amazon).

La community spera che Activision intervenga rapidamente per risolvere i problemi tecnici e bilanciare meglio il gameplay.

Nel frattempo, i fan nostalgici delle vecchie versioni di Prop Hunt rimangono in attesa di un aggiornamento che renda giustizia a questa modalità.

Ma non solo: pare che nel 2027 sarebbe in arrivo un nuovo capitolo della serie di COD dal team Sledgehammer.