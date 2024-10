Volete essere invincibili in Call of Duty: Black Ops 6? Ecco il trucco

A pochi giorni dal lancio, i giocatori di Call of Duty: Black Ops 6 hanno già trovato un exploit per la mappa Zombie Terminus.

Anche se a differenza dei precedenti titoli della serie, Black Ops 6 non avrà un periodo di accesso anticipato per la campagna single-player, la modalità Zombie sta già dando qualche soddisfazione.

Come spiegato dall'utente X "Warszone Alerts" (via The Gamer), il trucco per l'invincibilità è sorprendentemente facile da realizzare.

È necessario raggiungere il 16° round e mantenere in vita uno zombie, in modo da poter utilizzare il miniboss Amalgam (quei grossi "panini umani" che sembrano usciti da Resident Evil).

Una volta generato, attiratelo sotto la torre e posizionatevi dietro la zipline: quando vi tira dentro con il suo tentacolo, tenete premuto il tasto quadrato. Se salvate e uscite, non sarete più invincibili.

Il bug sembra ingannare il gioco facendogli credere che state sempre usando la zipline, rendendovi invulnerabili, perché se usate di nuovo la zipline, tornerete alla normalità.

Senza dubbio questo problema sarà presto risolto con una patch, quindi se volete rischiare di usare l'exploit per voi stessi, questo è il momento giusto per farlo.

Come spiega Warzone Alerts, si tratta in pratica di un glitch per XP illimitati. Non si può morire, quindi ci si può sedere in un angolo e uccidere ogni singolo zombie senza preoccuparsi, facendo salire di livello le armi e raggiungendo livelli molto più alti di quanto si potrebbe fare altrimenti.

Questo renderà inevitabilmente molto più semplice il completamento del tutto, ma dov'è il divertimento?

Ma non solo: si corre anche il rischio di perdere tutti i progressi se Activision deciderà di dare un giro di vite a chi ha usato consapevolmente l'exploit per aumentare gli XP. Ad ogni modo, si tratta di una scoperta interessante.

Vero anche che Call of Duty Black Ops 6 non sembra aver convinto tutti i fan, specie per via di problemi di performance e crash.