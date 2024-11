Già si parla di Call of Duty 2027

Call of Duty: Black Ops 6 è uscito da poco, ma a quanto pare già si parla non del capitolo previsto nel prossimo anno o nel successivo, bensì di quello atteso nel 2027.

L'ultimo episodio della popolare serie di sparatutto (che trovate su Amazon) ha comunque raggiunto un buon successo.

Nonostante il successo commerciale, su Steam il gioco ha ricevuto recensioni "miste" a causa di problemi di prestazioni e crash.

Ora, come riportato anche da PSU, sembra proprio che il cosiddetto Call of Duty 2027 sarà sviluppato da Sledgehammer Games.

Questa notizia, seppur non ancora confermata direttamente da Activision, si inserisce nella tradizionale rotazione triennale che coinvolge anche Infinity Ward e Treyarch, con il supporto di Raven Software, principale responsabile dello sviluppo di Call of Duty: Warzone.

Sledgehammer, noto per titoli come Call of Duty: Advanced Warfare (2014) e Call of Duty: Vanguard (2021), si troverà davanti a una sfida importante.

Se da un lato Advanced Warfare ha riscosso un notevole successo vendendo oltre 21 milioni di copie globalmente, Vanguard non è riuscito a replicarne il risultato, ottenendo recensioni tiepide e performance di vendita al di sotto delle aspettative.

Questo precedente potrebbe spingere il team a ripensare le proprie strategie e a introdurre innovazioni significative per riguadagnare terreno.

Dettagli sul gameplay, l'ambientazione o l'approccio narrativo del titolo del 2027 non sono stati ancora rivelati, ma le speculazioni non mancano.

Considerando i recenti trend del franchise, i fan si interrogano sulla possibile direzione che potrebbe essere intrapresa: torneranno le ambientazioni futuristiche come in Advanced Warfare? O si esploreranno epoche storiche inedite?

Non è da escludere nemmeno un'integrazione più profonda con Warzone, vista la crescente importanza del battle royale nella strategia globale del brand.

Con il ciclo di sviluppo in piena attività, gli occhi di milioni di giocatori sono puntati su Sledgehammer Games, anche se è sicuramente presto per parlarne.

Restando in tema, a quanto pare i giocatori di Call of Duty: Black Ops 6 hanno già trovato un exploit che rende invincibili per la mappa Zombie Terminus.