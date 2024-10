Call of Duty: Black Ops 6 cala, e la colpa è di Game Pass

Call of Duty: Black Ops 6 ha registrato un calo del 10% nelle vendite fisiche nel Regno Unito rispetto a Modern Warfare 3, secondo quanto riportato da Chris Dring di GamesIndustry.biz.

Il nuovo capitolo della popolare serie di sparatutto (che trovate su Amazon) ha comunque raggiunto la vetta delle classifiche di vendita britanniche.

La diminuzione delle vendite fisiche è probabilmente dovuta alla disponibilità del gioco su Game Pass per i giocatori Xbox.

Nonostante ciò, PlayStation 5 ha dominato con l'80% delle vendite, seguita da Xbox Series X/S al 12% e PS4 all'8%. Questi dati confermano la tradizionale popolarità della serie sulle piattaforme PlayStation (via Eurogamer).

Su Steam, Black Ops 6 ha registrato un picco di 306.460 giocatori contemporanei al lancio, il terzo più alto per la serie Call of Duty dal 2022.

Questo risultato è inferiore solo al lancio di Warzone 2.0 (491.670 giocatori) e a un weekend gratuito nel dicembre 2022 (307.950 giocatori).

L'inclusione di Call of Duty su Game Pass rappresenta infatti una novità importante dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Non a caso, l'azienda ha rimosso la prova gratuita di Game Pass da 1 euro prima del lancio di Black Ops 6.

Nonostante il successo commerciale, su Steam il gioco ha ricevuto recensioni "miste" a causa di problemi di prestazioni e crash. Activision sta inoltre indagando su segnalazioni relative a problemi con il sistema di spawn dei giocatori.

I dati sulle vendite fisiche forniscono solo un quadro parziale del successo di Black Ops 6, ma suggeriscono che la serie Call of Duty rimane una forza trainante nel mercato dei videogiochi, nonostante la crescente popolarità dei servizi in abbonamento come Game Pass.

Restando in tema, a quanto pare i giocatori di Call of Duty: Black Ops 6 hanno già trovato un exploit che rende invincibili per la mappa Zombie Terminus.