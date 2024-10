In vista di CoD, Game Pass rimuove l'abbonamento a 1€

Con non troppa sorpresa, Microsoft ha recentemente ritirato l’offerta di prova a 1$ per 14 giorni del Game Pass, in coincidenza con l’imminente uscita di Call of Duty: Black Ops 6 sul servizio in abbonamento. Questa mossa, simile a quella adottata prima del lancio di Starfield di Bethesda lo scorso anno, vuole ovviamente massimizzare i guadagni e attrarre nuovi abbonati, considerando che Black Ops 6 sarà disponibile su Game Pass Ultimate fin dal suo day-one.

L’offerta di prova da 1$, riservata esclusivamente a coloro che non avevano mai sottoscritto Game Pass prima, è stata quindi sospesa e non è chiaro quando tornerà disponibile: è un modo per evitare che gli utenti ne approfittino e magari giochino la campagna o la modalità Zombie del prossimo gioco spendendo una cifra irrisoria, decisamente inferiore rispetto al normale prezzo mensile.

I colleghi del sito statunitense IGN hanno provato a chiedere informazioni in merito a questa manovra, ma non c'è stato ancora un commento ufficiale da parte di Microsoft.

La notizia fa anche seguito al fatto che Black Ops 6 non sarà invece incluso nell'abbonamento Game Pass Standard da 14,99€/mese: per giocare i giochi del day-one di proprietà di Microsoft, infatti, dallo scorso luglio è necessario avere o un abbonamento a PC Game Pass (che funziona solo su PC), o sottoscrivere Xbox Game Pass Ultimate, che include anche i servizi in cloud e che ha un costo di 17,99€/mese.

Non ci sono dubbi che proprio l’inclusione di Black Ops 6 nel Game Pass rappresenta una svolta significativa per Microsoft, che ha acquisito Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari l’anno scorso – scatenando una vera e propria guerra negli enti regolatori, perché un gioco vendutissimo come CoD poteva per alcuni rappresentare una sfida alla libera concorrenza del mercato.

Dopo la chiusura dell'affare, la casa di Redmond ha già portato su Game Pass anche giochi come Call of Duty: Modern Warfare 3 e Diablo IV. E, come abbiamo visto, porterà presto anche Starcraft.