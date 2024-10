Call of Duty Black Ops 6 non convince i fan: problemi di performance e crash

In attesa di sapere con certezza tutti i numeri dell'ultimo capitolo di Call of Duty, possiamo dire che il debutto di Black Ops 6 non ha convinto pienamente tutti i fan, almeno per quanto riguarda il PC.

L'ultimo episodio della saga sparatutto di Activision è stato rilasciato ufficialmente il 25 ottobre, ma per la prima volta è stato reso disponibile anche gratis al day-one su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e PC Game Pass.

Ovviamente, nonostante la disponibilità nel servizio in abbonamento, molti utenti hanno comunque scelto di acquistarlo separatamente su PC tramite Steam che, già in queste prime ore, ci restituisce l'immagine di una community letteralmente spaccata in due.

Come segnalato da Eurogamer.net, dopo sole 48 ore dal lancio, la pagina ufficiale Steam di Call of Duty Black Ops 6 presenta infatti recensioni "Nella media", con il solo 55% di recensioni positive.

Gli utenti segnalano infatti numerosi problemi legati soprattutto a crash improvvisi, che possono verificarsi in qualunque istante: campagna, modalità multiplayer e perfino nel menù principale di gioco.

Le recensioni negative hanno messo l'accento proprio sui costanti crash delle versioni PC, che stanno rendendo praticamente impossibile riuscire a giocare con l'ultimo sparatutto in prima persona.

Nel forum dedicato di Steam ci sono anche diversi utenti che segnalano bizzarri problemi di performance e connessione, che sottolineano anche come ciò non è mai capitato in altri capitoli della serie.

Insomma, dalle prime segnalazioni sembrerebbe che il team di sviluppo abbia ancora molto da fare per portare le prestazioni di gioco ad un livello accettabile, almeno per quanto riguarda le edizioni PC di Call of Duty Black Ops 6.

Non è la prima volta che il nuovo capitolo viene coinvolto da polemiche: la scelta di proporre opzioni audio a pagamento ha fatto discutere fortemente la community, anche se non sembrano essere davvero necessarie.

Come se ciò non bastasse, Black Ops 6 è stato perfino bandito in un paese, probabilmente per via del modo in cui viene raccontata la Guerra del Golfo.