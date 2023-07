Call of Duty 2024 potrebbe essere un nuovo Black Ops

Si torna a parlare di Call of Duty 2024 grazie ad uno dei doppiatori che svela il suo coinvolgimento, avanzando l'ipotesi della Guerra del Golfo come sfondo bellico dello sparatutto.

Mentre Modern Warfare 2 continua a dare soddisfazione ai fan della saga, è anche il momento di scoprire cosa ne sarà del futuro del franchise.

Perché il Call of Duty che dovrebbe uscire quest'anno pare sia stato già svelato a qualcuno, addirittura i giocatori NBA.

Per quanto riguarda Call of Duty 2024, invece, le informazioni sono davvero pochissime se non voci di corridoio frammentate che si sono susseguite negli scorsi mesi.

Diversamente da quanto emerso tempo fa, l'episodio in uscita il prossimo anno non dovrebbe essere ambientato in concomitanza delle operazioni Iraqi Freedom ed Enduring Freedom, ma durante il conflitto che ha segnato gli anni '90.

Come riporta VGC, infatti, Luke Charles Stafford reciterà nel ruolo del protagonista di Call of Duty 2024, ambientato presumibilmente nella Guerra del Golfo.

Lo ha dichiarato di recente tramite il suo profilo Instagram (con un post attualmente non raggiungibile), aggiungendo anche un riferimento alla saga di Black Ops e al fatto che lui ne sia un fan.

«A tutti i miei compagni di stanza del college alla @andersonuniversity e a quegli anni a @smithhallau giocando a Black Ops II... L'anno prossimo, possiamo batterci di nuovo a vicenda, ma voglio giocare con il mio personaggio.»

Speriamo arrivino presto delle informazioni ufficiali in questo senso, prima ancora che il gioco possa arrivare su Xbox Game Pass come confermato di recente.

Ovviamente, sarà necessario attendere che l'acquisizione possa effettivamente essere completata: una questione che non appare affatto scontata, considerando che la FTC ha appena annunciato di voler fare ricorso.

Tuttavia, Xbox e Activision non appaiono affatto preoccupate dagli ultimi sviluppi, dimostrando ancora una volta tutta la loro volontà di chiudere l'operazione il prima possibile.