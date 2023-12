Calendario dell'avvento di Spaziogames: scopri l'offerta del 24 dicembre

Il periodo natalizio si avvicina, portando con sé l'incertezza su cosa regalare alle persone care, inclusi noi stessi. Se state cercando idee interessanti e originali per i regali di Natale, vi invitiamo a consultare la nostra selezione di consigli, adatti a tutte le preferenze e budget. Quest'anno abbiamo introdotto una novità per facilitare i vostri acquisti: il nostro Calendario dell'Avvento.

Iscriviti ora ad Amazon Prime

Simile ai tradizionali Calendari dell'Avvento, che ogni giorno di dicembre svelano una sorpresa fino al 24, anche il nostro vi offrirà ogni giorno una promozione speciale. Continuiamo questa nuova tradizione di Spaziogames con la smart TV LG OLED evo 65", disponibile oggi su Amazon a soli 1.858€ invece di 2.999€, grazie a uno sconto del 38%.

LG OLED evo 65", chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED Evo 65'' è la smart TV ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alto livello nel cinema e nei videogiochi. Se siete amanti dell'alta definizione e volete portare l'emozione del grande schermo o l'adrenalina del gaming direttamente nel vostro salotto, questa smart TV è la scelta perfetta.

Grazie alla tecnologia OLED Evo di LG, questa TV vi immergerà in un universo di colori brillanti e dettagli mozzafiato. Le scene di film o videogiochi prendono vita con una qualità visiva che supera di gran lunga quella delle smart TV tradizionali, grazie a un sistema di retroilluminazione all'avanguardia.

Un aspetto distintivo della LG OLED Evo è la sua luminosità eccezionale, che la rende perfetta anche in ambienti luminosi. Per i videogiocatori, è un vero paradiso: con 4 porte HDMI, potrete collegare contemporaneamente Playstation, Xbox e altri dispositivi, senza compromettere il refresh rate in 4K.

Questa smart TV non è solo un gioiello di design, ma anche un concentrato di intelligenza artificiale. Il telecomando puntatore aggiunge un tocco di innovazione, offrendo un controllo intuitivo e veloce, simile a un mouse per PC. Navigare tra le applicazioni diventa un'esperienza fluida e semplice, eliminando la necessità di scorrere tra le icone per selezionare l'app desiderata.

Ora, vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e approfondire le specifiche tecniche dell'oggetto. Vi consigliamo di agire in fretta, dato che le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon