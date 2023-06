Bundle Xbox Series X con Diablo IV ora disponibile! Fatelo vostro!

Siete appassionati della serie di Diablo e stavate attendendo l'occasione giusta per acquistare una nuova Xbox Series X? Date un'occhiata al nuovo bundle presente nel ricco catalogo di MediaWorld, che oggi potete portarvi a casa a 559,99€!

Questo bundle esclusivo include una copia di Diablo IV, giocabile sia su Xbox One che su Xbox Series X|S, accompagnato dalla Cavalcatura Portaluce e dalla sua Armatura Mantello della Fede.

Ma le sorprese non finiscono qui: oltre al gioco e agli accessori esclusivi, il bundle comprende anche le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc per Diablo III, la Cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft e il set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal.

Xbox Series X è la console Microsoft più potente mai realizzata, capace di spingere l'azione grazie a 12 TeraFlop di potenza di elaborazione grafica. Potrete combattere in modo coinvolgente contro orde di demoni, beneficiando di un'unità SSD personalizzata da 1 TB che garantisce tempi di caricamento ultrarapidi.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. Oltre al bundle Xbox Series X con Diablo IV menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche alcuni tra i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.