Bundle Echo Show 5 con presa smart Meross a un prezzo imperdibile! 38% di sconto!

Vivete la casa del futuro oggi, grazie all'incredibile offerta che Amazon ha riservato per voi: il bundle Echo Show 5 e la presa smart Meross. Non è mai stato più facile o conveniente trasformare la vostra casa in un'abitazione intelligente, creando un'atmosfera di comfort e facilità personalizzata secondo i vostri bisogni.

Infatti, grazie alle offerte del noto portale e-commerce, potete portarvi a casa Echo Show 5 con una presa smart Meross a soli 79,98€, rispetto agli usuali 129,98€ di listino, con un risparmio reale di 50€.

Echo Show 5 è un hub intelligente multifunzionale con schermo touch full HD da 5,5 pollici che offre sia funzionalità di assistente per la domotica, sia la possibilità di utilizzo come dispositivo autonomo per godere di una varietà di contenuti multimediali. Echo Show 5 è dotato di un sistema di altoparlanti integrato di ultima generazione che offre suoni chiari e bassi potenziati.

Echo Show 5 integra l'assistente vocale Amazon Alexa, rendendolo utile per una serie di compiti come impostare sveglie, creare promemoria o gestire altri dispositivi intelligenti dell'ecosistema Amazon, che siano aspirapolvere robotizzati, luci intelligenti o sistemi di sicurezza domestica.

In questo bundle, oltre ad Echo Show 5, troverete anche una smart plug Meross, compatibile con Alexa, che vi permetterà di attivare o interrompere la corrente al dispositivo ad esso collegato, direttamente tramite la vostra voce.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.