Bully 2 è esistito davvero per un periodo, c'è una conferma

Ci sono videogiochi i cui rumor si susseguono con una cadenza quasi regolare e tra questi c'è Bully 2, il presunto sequel della controversa avventura di Rockstar Games di cui più volte si è parlato nel corso degli anni.

Il progetto di Rockstar fece discutere molto perché portò la satira e il grottesco tipico di Grand Theft Auto, come nel quinto capitolo che potete trovare su Amazon, all'interno di un college americano con tutte le sue idiosincrasie e storture tipiche della società.

Bully piacque molto alla community tanto che, negli anni, i fan hanno sempre sperato in tante occasioni di poter vedere la saga continuare in qualche modo.

Abbiamo già saputo che il franchise di Bully doveva essere molto più sviluppato nei piani iniziali di Rockstar, tanto che sarebbe dovuto essere una trilogia.

E, come riporta The Gamer, ora sappiamo che Bully 2 era addirittura in sviluppo ad un certo punto, come emerge da un frammento di codice di Grand Theft Auto V.

I file debug dell'ultimo GTA fanno riferimento a vari progetti di Rockstar, tra cui quelli cancellati che presentano anche dei chiari riferimenti ad un sequel di Bully, nonché ad una espansione di GTA V che è stata cestinata.

Come potete vedere dalla schermata qui sopra, in una delle righe di codice (che hanno probabilmente molti anni di vita) viene menzionato chiaramente "Bully 2", così come Red Dead Redemption 2, Midnight Club: Los Angeles e vari file di GTA 5.

Questi dati coincidono con altri report che volevano Rockstar dare precedenza a Red Dead Redemption, e sono un'altra conferma del fatto che Bully sia ormai archiviato per sempre.



Ma perché Bully, che poi noi conosciamo come Canis Canem Edit, è un videogioco così tanto amato? Ve lo abbiamo spiegato in un nostro speciale che vi consigliamo di recuperare.

E chissà che, non senza una certa sorpresa, vedremo davvero un nuovo Bully addirittura dopo l'uscita di GTA 6 come è stato ipotizzato in alcune occasioni.