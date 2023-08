Bully poteva essere una trilogia, lo svela un ex-Rockstar

Bully è uno di quei progetti quasi estemporanei di Rockstar Games, per cui i fan hanno chiesto da anni un sequel che non c'è mai stato. Almeno ufficialmente, perché i piani di una trilogia sono stati reali ad un certo punto.

Il videogioco "scolastico" di Rockstar, che potete recuperare attualmente anche su Amazon, è stato un unicum sia per gli standard degli altri titoli del publisher, ma in generale per il mondo dei videogiochi.

Un progetto diventato rapidamente un piccolo culto, come vi abbiamo raccontato nel nostro corposo speciale su Bully che vi consigliamo di recuperare.

Mentre alcuni rumor hanno voluto addirittura l'arrivo di Bully 2 dopo GTA 6, oggi arriva una nuova conferma di quello che è lo stato della proprietà intellettuale.

Un utente di Reddit ha infatti scoperto il profilo LinkedIn di un ex-sviluppatore di Rockstar Games, nel quale sono citate ovviamente anche le esperienze.

Jon Young era a capo del dipartimento di ricerca video di Rockstar, per la quale ha lavorato per ben 13 anni. Nel suo profilo, Young afferma di essere stato un editor video principale sia per Bully 2 che per un Bully 3 nel 2008.

Ecco la lista delle esperienze dello sviluppatore:

Grand Theft Auto VI - Lead Video Editor, Research Dept. (2015-2018)

Red Dead Redemption 2 - Lead Video Editor, Research Dept.

Grand Theft Auto V - Lead Video Editor, Research Dept.

Max Payne 3 - Lead Video Editor, Research Dept.

Red Dead Redemption: Undead NIghtmare - Video Editor, Research Dept.

Red Dead Redemption - Video Editor, Research Dept.

Agent - Lead Video Editor, Research Dept. (2009)

Bully 2 & 3 - Lead Video Editor, Research Dept. (2008)

Grand Theft Auto: Chinatown Wars - Video Editor, Research Dept.

Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony - Lead Video Editor, Research Dept.

Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned - Lead Video Editor, Research Dept.

Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned - Video Editor, Production Dept.

Midnight Club Los Angeles - Trailer Video Editor, Production Dept.

Midnight Club Los Angeles - Lead Video Editor, Research Dept.

Grand Theft Auto IV - In-Game TV Video Editor, Production Dept.

Grand Theft Auto IV - Lead Video Editor, Research Dept.

Manhunt 2 - Production/Video Editing Assistant, Production Dept.

Arriva quindi un'altra presunta conferma del fatto che Bully sarebbe dovuto continuare in qualche modo, prima del no di Rockstar.

Più volte si è parlato di Bully 2 e altrettante volte ci sono state conferme del fatto che sia stato cancellato da Rockstar Games. Anche se, per un attimo, qualcuno ha anche insinuato che ci sarebbe potuto essere un annuncio durante una edizione dei The Game Awards.