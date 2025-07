Dopo numerosi mesi di incertezza, Gearbox ha confermato ufficialmente la data di lancio per Borderlands 4 per le console Nintendo Switch 2: come i fan sospettavano da tempo, chi vorrà giocare il looter shooter su un'altra piattaforma dovrà necessariamente attendere qualche settimana in più.

Nello specifico, il team di sviluppo ha confermato che il ritardo corrisponde a circa 3 settimane: una tempistica tutto sommato accettabile, considerando che i fan Nintendo nel corso degli anni hanno dovuto spesso attendere mesi o addirittura anni per giocare ai titoli AAA più recenti.

Resterà ovviamente una delusione non poter giocare fin da subito il nuovo capitolo della saga insieme a tutte le altre regolari versioni console (che potete prenotare su Amazon), ma almeno l'attesa non sarà particolarmente longeva.

Come segnalato da Kotaku, l'annuncio è arrivato direttamente da Randy Pitchford, CEO e fondatore di Gearbox: il dirigente ha pubblicato un breve video sui social media nelle scorse ore, rispondendo direttamente ai timori crescenti dei giocatori che temevano un rinvio delle versioni Switch 2 fino al 2026. Fortunatamente, si dovrà invece aspettare solo il 3 ottobre 2025, data ufficiale di queste edizioni.

Il CEO ha voluto affrontare personalmente le speculazioni online, riconoscendo che la mancanza di aggiornamenti aveva alimentato preoccupazioni legittime tra i fan: un approccio insolito ma sicuramente apprezzato, in un'industria che poco spesso si assume direttamente le proprie responsabilità e tende a comunicare in maniera formale.

Ricordiamo che le versioni per PlayStation 5, Xbox e PC debutteranno il 12 settembre, data confermata e che non subirà alcun rinvio dell'ultima ora.

Vale la pena di ricordare che i porting di giochi tripla-A sulle precedenti console Switch richiedevano spesso mesi di lavoro aggiuntivo, con sviluppatori costretti a operare tagli significativi ai contenuti, ridurre la qualità grafica e ottimizzare pesantemente il codice per far funzionare titoli pensati per hardware molto più potente.

Questo leggero ritardo conferma dunque le eccellenti prestazioni hardware di Switch 2 che, sebbene ritengano comunque necessario qualche ritocco qua e là, stanno facilitando il compito degli sviluppatori: i tripla-A sulle console Nintendo potrebbero non essere più un miraggio, con attese che verranno ridotte sempre di più.

Proprio nelle scorse ore vi avevamo ad esempio segnalato anche il probabile imminente annuncio di Assassin's Creed Shadows, altra produzione particolarmente ambiziosa e che conferma le capacità hardware di Switch 2.

In attesa del nuovo capitolo, alcuni giocatori stanno cercando di salvare un "episodio scomparso" della serie, di cui probabilmente non ne conoscevate neanche l'esistenza.