Assassin's Creed Shadows, l'ultimo capitolo della celebre saga di Ubisoft ambientato nel Giappone feudale, potrebbe presto approdare su Nintendo Switch 2, dopo aver già fatto il suo esordio su PC e sulle console PS5 e Xbox Series X|S.

Le prime indicazioni concrete in tal senso sono arrivate dall'Europa: come segnalato da GoNintendo, il sistema di classificazione PEGI ha ufficialmente valutato il titolo per la nuova piattaforma Nintendo, anticipando quello che potrebbe essere un porting decisamente ambizioso.

Sebbene la menzione non compaia nella pagina ufficiale del gioco e non sia stato ancora ufficializzato dagli sviluppatori, la sua presenza nell'homepage del sistema di rating europeo suggerisce una pianificazione già avanzata: questo tipo di classificazioni di solito anticipano di qualche settimana o mese gli annunci ufficiali, rendendo molto probabile una conferma da parte di Ubisoft nei prossimi giorni, anche se sono già arrivati diversi indizi in tal senso.

Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha infatti recentemente alimentato ulteriormente le speculazioni durante una sessione di domande e risposte con gli investitori, dato che ha parlato di «nuove versioni» per «altre piattaforme»: parole che non sembrano lasciare spazio a molti dubbi, considerata la nuova valutazione del PEGI.

Un Giappone feudale in tasca?

L'arrivo di Assassin's Creed Shadows (che trovate su Amazon) per le nuove console portatili Nintendo rappresenterebbe un banco di prova decisamente interessante, non solo per Ubisoft ma anche per mettere alla prova le capacità tecniche della console stessa.

Ricordiamo infatti che il gioco offre un mondo aperto ambientato nel Giappone feudale, caratterizzato da città-castello spettacolari, porti vivaci, santuari pacifici e paesaggi devastati dalla guerra: sarà interessante vedere se Switch 2 sarà in grado di gestire il tutto adeguatamente, sempre ammesso che l'indiscrezioni venga confermata.

Ricordiamo che la software house ha già portato diversi capitoli della serie Assassin's Creed sulle console Nintendo nel corso degli anni, anche se questa sarebbe la prima volta che uno dei suoi episodi "open world" diventerebbe giocabile anche in portabilità: i precedenti capitoli disponibili su Switch erano infatti sullo stile di gioco più classico.

Per il momento non possiamo fare altro che attendere ulteriori informazioni e invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso: vi aggiorneremo sulle nostre pagine tempestivamente, qualora arrivassero comunicati ufficiali da Ubisoft.

Ricordiamo che recentemente è arrivato un aggiornamento particolarmente ambizioso per Assassin's Creed Shadows, che ha anche reso l'esperienza più difficile per chi è alla ricerca di una vera sfida.