Il mondo dei videogiochi si prepara a vivere un momento storico che segna la fine di un’epoca di rigide esclusive. Per la prima volta, un titolo pubblicato direttamente da Sony PlayStation arriverà su console Microsoft, abbattendo una barriera che per decenni ha diviso due ecosistemi rivali.

Helldivers 2 (qui la nostra recensione), lo sparatutto cooperativo che ha conquistato milioni di giocatori, farà il suo debutto su Xbox Series X/S il prossimo 26 agosto, proprio mentre dall’altro lato Gears of War: Reloaded compirà il percorso inverso approdando su PlayStation 5.

Arrowhead Game Studios ha pubblicato un trailer di lancio dal titolo “Bring the Boom”, che contiene una sorpresa per gli utenti Xbox. Tra le frenetiche scene di battaglia in cooperativa contro orde di alieni, appare un brevissimo teaser che richiama chiaramente l’universo di Halo: ODST.

La natura di questo riferimento è ancora avvolta nel mistero: si va dall’ipotesi di nuove mappe a tema fino a quella di un evento crossover vero e proprio, con elementi narrativi condivisi. Resta il dubbio se eventuali contenuti ispirati a Halo saranno esclusivi della versione Xbox o disponibili anche su PlayStation.

Il messaggio ufficiale di lancio recita:

«Stiamo reclutando soldati senza paura per salvare la galassia dai nemici che odiano la libertà. Arruolati negli Helldivers e guida i tuoi alleati in campagne eroiche contro diabolici nemici alieni.»

Una chiamata alle armi che accompagnerà lo sbarco del titolo anche in territorio Microsoft, portando con sé l’umorismo e l’azione frenetica che hanno reso celebre la serie.

Questa mossa segna un cambio di paradigma per l’intera industria. Per anni, scegliere una console ha significato rinunciare ai giochi esclusivi dell’altra, in una rivalità che ricordava quelle calcistiche tra tifoserie opposte.

Ora, invece, si assiste a un vero e proprio “calciomercato” digitale, dove i migliori titoli possono cambiare “maglia” senza confini rigidi.

La scelta di far uscire Helldivers 2 e Gears of War: Reloaded nello stesso giorno su piattaforme rivali è simbolica. Il 26 agosto 2025 potrebbe essere ricordato come la data in cui l’industria ha abbracciato in pieno una filosofia più aperta e inclusiva. E se il teaser di Halo in Helldivers 2 è solo l’inizio, i prossimi mesi potrebbero riservare una stagione di crossover capaci di ridefinire il concetto stesso di esclusiva.