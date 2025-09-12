Borderlands 4 (qui la nostra recensione) conquista numeri da record su Steam, le recensioni degli utenti dipingono un quadro meno roseo.

Il quarto capitolo della saga sparatutto-looter di Gearbox ha raggiunto il picco di 207.479 giocatori simultanei nelle prime 24 ore, demolendo il precedente primato di Borderlands 2 (124.678 utenti). Eppure, accanto al successo commerciale, la community si mostra divisa tra entusiasmo e frustrazione.

Randy Pitchford, CEO di Gearbox, ha celebrato sui social il risultato definendolo “straordinario”, sottolineando come solitamente i picchi si registrino la domenica dopo il lancio.

«Potremmo essere a un livello completamente nuovo qui, infrangendo i record in anticipo.»

La critica specializzata ha premiato il titolo: su PC Borderlands 4 ha ottenuto un punteggio 84 su Metacritic, lodato per il gameplay e il sistema di combattimento, pur con riserve sulla narrazione e sul villain principale.

Il verdetto degli utenti, però, è molto più cauto. Su Steam le recensioni sono “miste”: il bersaglio principale è l’ottimizzazione dell’Unreal Engine 5, accusata di causare prestazioni scadenti anche su configurazioni di fascia alta.

Pitchford aveva già invitato alla prudenza prima del lancio (potete recuperare qui le sue parole), parlando di “aspettative realistiche per le prestazioni” e ricordando che si tratta di un titolo AAA open world, difficile da far girare su hardware datato o entry-level.

La situazione solleva dubbi anche sulla futura versione per Nintendo Switch 2: se il gioco fatica su PC potenti, come si comporterà su una console portatile?

Gearbox dovrà affrontare la sfida dell’ottimizzazione per garantire stabilità a un pubblico eterogeneo, con migliaia di configurazioni diverse sul mercato, soprattutto per non ripetere quanto sta accadendo

Per ora, chi si avventura su Kairos dovrà armarsi di pazienza. I numeri record e i giudizi della critica dimostrano che il potenziale c’è, ma l’esperienza ideale potrebbe arrivare solo con i prossimi aggiornamenti.