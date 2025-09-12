Durante il Nintendo Direct di oggi, Nintendo ha finalmente rivelato che il nuovo capitolo della celebre saga Metroid, intitolato Metroid Prime 4: Beyond, sarà disponibile nei negozi a partire dal 4 dicembre 2025.

Un annuncio che arriva dopo anni di attesa e speculazioni, lasciando i fan con il cuore in tumulto e le aspettative alle stelle.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla community, desiderosa di immergersi nuovamente nelle atmosfere sospese, misteriose e spesso inquietanti che hanno reso la serie Prime un punto di riferimento per il gaming di esplorazione e azione.

Il titolo promette di portare Samus Aran in ambientazioni ancora più vaste e intricate rispetto ai capitoli precedenti, spingendo i confini dello spazio conosciuto e del gameplay esplorativo, tanto che sono previste anche sezioni free roaming a bordo di una moto futuristica.

Tra pianeti alieni sconosciuti, ambienti infernali al limite dello spazio, antiche rovine e tecnologie misteriose, i giocatori potranno nuovamente confrontarsi con creature ostili e enigmi ambientali, vivendo l’esperienza immersiva e intensa che da sempre contraddistingue Metroid.

La cura per il level design e l’atmosfera sembra essere tornata al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di ricreare quel senso di meraviglia e tensione che caratterizzava i primi capitoli della saga.

Prodotto in caricamento

Con Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo sembra voler riaffermare l’importanza del brand Metroid, uno dei pilastri storici della propria line-up, capace di attrarre sia i giocatori nostalgici sia chi cerca un’esperienza narrativa e strategica complessa.

L’annuncio della data di uscita non solo alimenta fermento e speculazioni all’interno della community, ma segnala con chiarezza che il ritorno di Samus Aran non è più un’ipotesi lontana: è imminente.

Per molti, questo titolo rappresenta non solo una promessa di avventura e azione, ma anche la conferma che Nintendo intende continuare a investire in storie e universi capaci di catturare l’immaginazione dei giocatori di tutto il mondo.