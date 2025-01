Borderlands 4 sarà open world? Gearbox fa chiarezza

Durante i The Game Awards 2024 abbiamo potuto finalmente dare un primo sguardo a Borderlands 4, che si preannuncia essere ancora una volta uno sparatutto adrenalinico, stravagante e con un'elevata dose di umorismo.

Il trailer ha reso anche evidente che il quarto capitolo della saga sarà ancora più ambizioso rispetto al precedente episodio (che trovate su Amazon): sarà infatti il primo gioco a essere sviluppato esclusivamente per le console di ultima generazione, con ambientazioni ancora più ampie e una maggiore libertà esplorativa.

Questo ha inevitabilmente stuzzicato la curiosità della community, che ha iniziato a domandarsi se per Borderlands 4 si potesse davvero iniziare a parlare di uno sparatutto open world.

In un'intervista rilasciata a GameSpot, Randy Pitchford, CEO di Gearbox, ha provato a fare chiarezza sottolineando che, sebbene ci sia l'ambizione di creare un'esperienza estreamamente fluida, non si dovrebbe usare il termine open world con leggerezza:

«Una delle sfide legate al termine "open world" è che altri giochi hanno fatto cose diverse con esso, e poi ci sono cose che noi stiamo facendo e che non sono mai state fatte da nessuno di loro. Ma ci sono delle cose che noi, nello specifico, non facciamo perché siamo Borderlands. [...] Questo non è solo un mondo sistemico e riempito con algoritmi. Quindi fate attenzione quando ne parlate. Non vi direi che è un "open world" perché questo [termine] ha il suo peso. Non è quello che siamo. Ma è ininterrotto, espansivo ed è più grande di qualunque cosa abbiamo mai fatto, pieno come nulla che abbiamo mai fatto prima d'ora».

Dal modo in cui Pitchford descrive la sua opera, sembrerebbe che siamo di fronte a un videogioco che, sebbene offra ampia libertà di esplorazione, avrà comunque dei limiti tali da non potersi davvero definire un open world nel vero senso della parola.

In ogni caso, dovrebbe trattarsi dell'esperienza più grande mai vista dai fan di Borderlands, anche se ovviamente, senza averlo prima provato in mano, è difficile capire con esattezza cosa attendersi da quest'opera.

Al momento non è stata ancora annunciata la data di lancio ufficiale per Borderlands 4, ma sappiamo che l'uscita è prevista entro la fine del 2025. In ogni caso, non dovrebbe essere disponibile prima del prossimo aprile.