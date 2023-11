Borderlands 4 e un nuovo spin-off sarebbero in arrivo

Potrebbe essere finalmente vicino il momento di accogliere un nuovo episodio principale della saga di Borderlands: dopo il grande successo ottenuto dal terzo capitolo, Gearbox sembrerebbe aver iniziato i lavori sul suo successore, stando ad alcune interessanti nuove anticipazioni.

La saga looter shooter è ormai diventata una delle più apprezzate nel panorama videoludico (trovate Borderlands 3 su Amazon), ma nonostante siano passati ormai più di 4 anni dal suo debutto, a oggi il team di sviluppo non ha ancora annunciato un vero successore.

Il reveal potrebbe però essere molto vicino: ComicBook segnala infatti che uno sviluppatore Gearbox sul proprio profilo LinkedIn avrebbe svelato di essere al lavoro su Borderlands 4, oltre che su un nuovo spin-off della serie.

Si tratterebbe di Tiny Tina's Wonderlands 2, sequel di quel capitolo in salsa fantasy che ambientava il loot shooter in quella che sembrava una campagna ispirata ai classici D&D: un esperimento interessante, pur con i suoi alti e bassi, come vi raccontammo nella recensione dedicata.

Evidentemente questo spin-off ha riscontrato un discreto gradimento da parte dei giocatori, tant'è vero che Gearbox sarebbe già al lavoro su un secondo episodio da diverso tempo, stando a questa indiscrezione.

Borderlands 4, con molta probabilità, sembra invece più lontano, dato che il suo nome appare soltanto menzionato brevemente, ma in entrambi i casi si tratta di titoli che il team di sviluppo non aveva ancora annunciato in via ufficiale.

Se il tutto fosse confermato, bisognerebbe soltanto capire quando potremmo aspettarci l'uscita di questi nuovi loot shooter: vi terremo informati sulle nostre pagine non appena avremo novità in merito. Per il momento, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Ricordiamo a tal proposito che lo scorso mese il terzo Borderlands è stato finalmente reso disponibile anche su Nintendo Switch: se siete curiosi di scoprire come se la cava sulla console ibrida, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.

In ogni caso, pare che Gearbox abbia grandi piani per la sua IP: non solo il prossimo anno potremo vedere il film al cinema, ma è stata annunciata anche una serie TV interattiva.