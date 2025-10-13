La saga di Borderlands continua la sua tradizione di contenuti stagionali irriverenti con un nuovo DLC che promette di ribaltare completamente l'atmosfera festiva che tutti conosciamo. Gli sviluppatori di Gearbox Software hanno scelto ancora una volta di mescolare elementi familiari con la loro inconfondibile dose di follia post-apocalittica.

Il Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day debutterà il 20 novembre su tutte le piattaforme dove è disponibile Borderlands 4 (qui la nostra recensione). Questo primo pacchetto di contenuti scaricabili introduce una figura che potrebbe far impallidire il Grinch: Minister Screw, un personaggio che è finito dritto nella lista dei cattivi e che i giocatori dovranno affrontare in quello che viene descritto come "season's beatings" - un gioco di parole che trasforma i tradizionali "season's greetings" natalizi in qualcosa di molto più violento.

La filosofia dietro questi Bounty Packs rappresenta un approccio particolare al downloadable content. Si tratta di contenuti narrativi descritti come "bite-sized-yet-flavorful", ovvero piccoli per dimensione ma ricchi di sapore, pensati per arricchire l'esperienza di gioco senza richiedere l'investimento di tempo di un'espansione completa. Questo formato ricorda un po' il concetto degli episodi televisivi: storie autoconclusive che si inseriscono nell'universo più ampio del gioco.

Ogni Bounty Pack non si limita a offrire nuove missioni, ma introduce anche un sistema di ricompense multistrato. I giocatori potranno mettere le mani su nuovo equipaggiamento e oggetti cosmetici esclusivi, elementi che in un gioco come Borderlands assumono particolare importanza dato il focus sulla personalizzazione del personaggio e la ricerca del bottino perfetto.

Un elemento particolarmente interessante è l'introduzione delle Vault Card, un sistema che permette di sbloccare ulteriori ricompense attraverso il gameplay attivo. Questo meccanismo trasforma ogni sessione di gioco in un'opportunità per ottenere nuovo materiale, incentivando i giocatori a rimanere attivi nell'universo di Kairos anche dopo aver completato i contenuti principali del DLC.

Attualmente Borderlands 4 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Gli sviluppatori hanno confermato che è in lavorazione anche una versione per Nintendo Switch 2, segno che l'azienda punta a raggiungere il pubblico più ampio possibile con questo nuovo capitolo della serie.