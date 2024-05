Bloodborne vi farà presto vestire come un Cacciatore

Di un remake o di un remaster di Bloodborne al momento non se ne parla, sebbene Sony abbia deciso di mostrare al mondo il nuovo merchandise in arrivo dedicato al gioco.

Il soulslike di FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) è infatti ancora oggi amato dai fan di tutto il mondo.

Advertisement

Di recente, proprio al director Hidetaka Miyazaki è stato chiesto se un Bloodborne Remake su PS5 è nei piani oppure no.

Ora, dopo che un insider si è da poco detto certo che prima o poi sentiremo nuovamente parlare di Bloodborne, è tempo di scoprire nuovi oggetti ufficiali dedicati al titolo.

Come riportato anche da GamingBible, per celebrare l'imminente decimo compleanno di Bloodborne, Sony ha annunciato una collaborazione per l'abbigliamento con il rivenditore giapponese Super Groupies.

Come potete immaginare, i fan di Bloodborne sono ovviamente piuttosto contrariati.

Nuove collaborazioni di abbigliamento per celebrare il decimo compleanno del gioco non sono infatti l'annuncio tanto bramato di sequel o un remaster.

«Vi presentiamo articoli in collaborazione con Bloodborne pieni di fascino oscuro! La linea include un orologio da taschino con l'immagine di uno stargazer, oltre a stivali e guanti che permettono di diventare un Cacciatore. Un gioiello per tutti i fan di Bloodborne...»

«Classica mossa Sony», ha risposto StanleyMOV. «Rimasterizza quel dannato gioco», hanno esclamato altri. «Per favore Sony, non lasciare che questo si traduca di nuovo un bel niente».

Bloodborne è disponibile su PS4 ed è retrocompatibile con PlayStation 5, ma su console current-gen è limitato ad appena 30 fotogrammi al secondo. È inoltre disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium senza costi aggiuntivi.

Restando in tema, mesi fa il modder Lance McDonald è riuscito a far girare Bloodborne alla risoluzione nativa di 1080p e a 60fps su PlayStation 5.

Ma non è tutto: un altro video mostra sempre Bloodborne a 60 fotogrammi al secondo su di una PS5 hackerata.