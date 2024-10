Cronos: The New Dawn è il nuovo horror degli autori di Silent Hill 2 Remake

Dopo averci fatto spaventare con Silent Hill 2 Remake, Bloober Team ha presentato Cronos: The New Dawn, un nuovo titolo che uscirà nel 2025 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Questo nuovo gioco è ambientato in un mondo oscuro, dove il brutalismo dell'Europa orientale si fonde con una tecnologia retro-futurista, creando un'atmosfera unica e angosciante.

Advertisement

E, ovviamente, è un altro horror dalla grande atmosfera:

«Addentratevi nel cuore di una lotta mortale contro nemici schiaccianti con un gameplay basato sul combattimento, mentre scoprite i misteri di una contorta storia di viaggi nel tempo.»

Cronos: The New Dawn offre una storia coinvolgente che si muove tra passato e futuro. Nel passato, i giocatori assisteranno a un mondo travolto da The Change, un evento catastrofico che ha alterato per sempre l'umanità. Nel futuro, ci si trova a lottare per la sopravvivenza in lande devastate, affrontando abominazioni pericolose che metteranno alla prova riflessi e abilità tattiche.

I giocatori vestiranno i panni di un Viaggiatore, un agente della misteriosa Collective, incaricato di esplorare le terre desolate del futuro in cerca di fratture temporali che permetteranno di tornare nella Polonia degli anni '80.

La missione sarà quella di rintracciare figure chiave del passato, decedute durante l'apocalisse, e di utilizzare il potente Harvester per estrarne le Essenze e portarle nel futuro con sé.

La sopravvivenza in questo mondo desolato dipenderà dalla capacità di pianificare ogni mossa. I nemici che affronterete saranno creature da incubo, nate dai resti dell'umanità, e sconfiggerle richiederà una gestione accurata del vostro arsenale. Le decisioni rapide durante i combattimenti potranno fare la differenza tra la vita e la morte.

Con un mix di narrazione avvincente, meccaniche di sopravvivenza e battaglie strategiche, Cronos: The New Dawn promette di essere un'esperienza immersiva e inquietante, perfetta per gli amanti del genere survival horror.

Insomma, dopo Silent Hill 2 Remake (lo trovate su Amazon) anche stavolta Bloober Team intende farci prendere un colpo ad ogni angolo buio pad alla mano.